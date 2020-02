Simona Halep und Elena Rybakina im Finale von Dubai

Simona Halep hat am Freitag das 36. WTA-Finale ihrer Karriere erreicht. Die Rumänin gewann beim WTA Premier Turnier in Dubai ihr Halbfinale gegen Jennifer Brady im Eiltempo nach nur 63 Minuten mit 6:2, 6:0. Am Samstag trifft die aktuelle Nummer zwei der Welt auf Elena Rybakina, die bereits zum vierten Mal in der laufenden Saison ein WTA-Finale erreichte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2020, 18:50 Uhr

Halep, die in Dubai bereits 2015 gewinnen konnte, zeigte eine makellose Vorstellung, wehrte beide Breakbälle gegen sich ab und schlug 16 Winner bei acht unerzwungenen Fehlern.

"Ich bin sehr fokussiert. Ich will diesen Titel wirklich", sagte Halep nach ihrem Halbfinale. "Wenn du den Ball gut auf dem Schläger hast, kannst du so gut wie alles machen. Heute war genau so ein Tag. Ich konnte den Platz sehr gut öffnen."

Die 28-Jährige hat am Samstag die Chance, ihren 20. WTA-Titel zu gewinnen. Zuletzt gelang es Petra Kvitova im Jahr 2018, diese Schallmauer zu durchbrechen.

Dafür braucht Halep einen Sieg über Rybakina, die bislang eine exzellente Saison spielt und im Race hinter Sofia Kenin, Garbine Muguruza und Ashleigh Barty auf Platz vier liegt. "Es ist erstaunlich, was sie heuer schon erreicht hat", sagte Halep. "Sie hat einen guten Aufschlag. Ich muss beim Return aufpassen und weiterhin selbstbewusst sein, offensiv spielen, wenn sich eine Chance ergibt."

Elena Rybakina besiegt Petra Martic

Zuvor erreichte Rybakina mit einem 7:6(5), 7:2(2)-Sieg über Petra Martic das vierte Finale in der Saison 2020. Die Kasachin steht bei einer Matchbilanz von 19-3. Sie gewann bereits das Turnier von Hobart und erreichte in Shenzhen und St. Petersburg jeweils das Finale.

Vor einem Jahr lag sie zu diesem Zeitpunkt der Saison noch auf Platz 192 in der Weltrangliste, nun zählt die erst 20-Jährige zu den formstärksten Spielerinnen der WTA-Tour. Auf dem Weg ins Finale schlatete sie bereits Sofia Kenin und Karolina Pliskova aus.

"Ich bin wirklich müde, aber glücklich. Der Aufschlag hat mir heute sehr geholfen", sagte Rybakina, die 32 Winner und 23 unerzwungene Fehler schlug. Im bisher einzigen Duell mit Halep setzte sich Ryabkina durch, beim Turnier in Wuhan im Vorjahr profitierte sie allerdings von einer Aufgabe ihrer Gegnerin.

Barbara Haas scheitert in Doha in der Qualifikation

Indessen fand beim WTA-Turnier von Doha, wo sieben der aktuellen Top-10 in der kommenden Woche aufschlagen, bereits die Auslosung fürs Hauptfeld statt.

ÖTV-Spielerin Barbara Haas versuchte sich in der Qualifikation, scheiterte dort aber an Camila Giorgi nach Satzführung mit 6:3, 6:7(3) und 0:6. Im zweiten Satz vergab Haas eine 4:1-, und 5:3-Führung sowie drei Matchbälle und musste sich nach insgesamt knapp zwei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

Laura Siegemund ist in der Qualifikation noch vertreten, Julia Görges trifft in der 1. Hauptrunde auf Maria Sakkari. Zum gesamten Draw.