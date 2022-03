Simona Halep und Garbine Muguruza müssen pausieren

Simona Halep und Garbine Muguruza werden aufgrund von Verletzungen in den kommenden Wochen nicht auf der WTA-Tour zu sehen sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 12:09 Uhr

© Getty Images Zwangspause für Halep und Muguruza

Bittere Nachricht für Simona Halep: Die Rumänin muss aufgrund eines Risses im linken Oberschenkel drei Wochen pausieren. Das gab die 30-Jährige am Donnerstagabend bekannt. Neben dem WTA-1000-Turnier in Miami, in dem Halep in der zweiten Runde auf Daria Saville getroffen wäre, verpasst sie somit auch das Event in Charleston sowie das Billie-Jean-King-Cup-Duell in Polen.

"Als ich gestern in Miami trainierte, spürte ich einen stechenden Schmerz in meinem linken Bein. Ich hatte seit meinem Halbfinale in Indian Wells mit dem Oberschenkel zu kämpfen und gehofft, dass es besser werden würde, aber ich habe gestern Abend ein MRT machen lassen, das leider einen Riss zeigte", schrieb Halep in den sozialen Medien.

Sie werde nun alles daran setzen, für die Sandplatzsaison fit zu werden, so die ehemalige Weltranglistenerste. Die Zwangspause ist für Halep doppelt bitter, da sie sich in den vergangenen Monaten wieder ihrer Topform angenähert hatte. Im Race liegt die Rumänin aktuell auf Rang neun.

Mit Garbine Muguruza fällt zudem eine weitere Grand-Slam-Siegerin etwas länger aus. Auch die Spanierin wird wegen einer Schulterverletzung nicht in Miami, Charleston und im Billie Jean King Cup (Niederlande) spielen. Die 28-Jährige möchte beim am 28. April beginnenden Sandplatzevent in Madrid auf die Tour zurückkehren.