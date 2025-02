Simona Halep: Unrundes Ende einer großen Karriere

Simona Haleps grandiose Karriere wurde durch die letzte Etappe mit ihrer Sperre erheblich getrübt. Dennoch war die Rumänin, die gestern endgültig ihren Abschied von der WTA-Tour verkündet hat, eine der ganz Großen ihrer Generation.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 21:46 Uhr

© Getty Images Simona Halep mit ihrer wohl wichtigsten Trophäe in Wimbledon 2019

Mit 33 Jahren war Stefanie Graf längst im Ruhestand, wie eigentlich alle Topspielerinnen aus ihrer Generation. Nun hat sich der Eintritt in die Tennisrente in der jüngeren Vergangenheit immer weiter nach hinten verschoben, ab und zu knabbert jemand auf der WTA-Tour sogar aktiv an der Grenze zur fünften Lebensdekade. Aber wer weiß: Vielleicht hätte Simona Halep ihren Schläger ja schon längst an den Nagel gehängt gehabt, wäre da nicht die elendslange Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gewesen.

Seit gestern ist es nun also amtlich, nach der Niederlage gegen Lucia Bronzetti hat sich Halep von ihren Fans in Cluj-Napoca und von der aktiven Tennisszene verabschiedet. Was bleibt, ist eine fantastische Karriere, mit den Höhepunkten 2018 in Roland-Garros und ein Jahr später in Wimbledon. Vor allem der Titel an der Church Road in London musste Halep besonders viel bedeuten: Dass sie auf Sand gut spielen konnten war ja stets bekannt. Aber ein Wimbledon-Endspiel gegen Serena Williams zu gewinnen, das nötigte noch einmal mehr Respekt ab.

Am Ende stehen nun 24 Championships im Einzel in der Bilanz. Den ersten gab es 2010 in Fés, den letzten Mitte 2022 beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto. Im Doppel gab es an der Seite von Irina Camelia Begu 2018 in Shenzhen.

Comeback-Versuche von Halep nicht erfolgreich

In der Weltrangliste hat es Simona Halep bis ganz nach oben geschafft, erstmals 2017, auch zwei Jahre später grüßte sie wochenlang noch von ganz oben..

Die Comeback-Versuche in der vergangenen Saison, beginnend in Miami, gerieten nicht nach dem Gusto von Halep. Zum einen, weil sie erstaunlich wenige Wildcards von den Turnierveranstaltern bekam. Zum anderen, weil auch der Körper nicht mehr alles mitmachte. Damit fiel auch ein Auftritt bei den Olympischen Spielen in ihrer Lieblingsstadt Paris aus. Tatsächlich ging Halep nur einmal auf Medaillenjagd: 2012 in London.

Und wiewohl der endgültige Abschied nicht so geriet, wie sich Simona Halep das wohl vorgestellt hatte: An Karriere-Preisgeld werden von der WTA mehr als 40 Millionen US Dollar ausgewiesen. Dies wurde möglich durch 580 Siege (bei 243 Niederlagen) auf höchstem professionellen Level.