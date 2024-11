Single-Sinner? Die Gossip-Saison kommt ins Rollen

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Ist Jannik Sinner wirklich wieder Single? Während der Weltranglisten-Erste beim Davis Cup mit Italien triumphierte, postete Anna Kalinskaya “friedliche” Grüße aus Miami.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 09:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Jetzt beginnt die Phase im Tennisjahr, in der weniger über Ergebnisse und mehr über Personalien und Gossip berichtet wird – etwa über den Beziehungsstatus von Jannik Sinner. Und damit machen auch wir mal wieder einen Abstecher in die Klatschspalte.

Die Gerüchte um ein mögliches Ende der Beziehung zwischen Jannik Sinner und Anna Kalinskaya wurden bisher weder bestätigt noch dementiert, aber es gibt Hinweise, die auf eine Trennung oder zumindest eine Pause hindeuten könnten.

Ein Single-Gruß aus Miami?

So berichteten zuletzt viele über die Anwesenheit von Janniks Ex-Freundin Maria Braccini bei den ATP Finals in Turin. Gleichzeitig fehlte von der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaya jede Spur – weder in Turin noch in Malaga beim Davis Cup war sie dabei. Stattdessen zeigte sie auf Social Media Eindrücke aus ihrem Urlaub in Miami. Während Sinner mit seinen Teamkollegen den Sieg beim Davis Cup feierte, postete die 25-Jährige ein Foto aus Miami mit dem Schriftzug: „So peaceful.“

Friedlich als Single? In den nächsten Wochen wird darüber weiter trefflich spekuliert werden. Bis dann wieder sportliche Schlagzeilen in den Fokus rücken.