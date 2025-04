Siniakova bügelt Technikfehler für Boulter mit Fairplay aus

Beim WTA-1000er-Event in Madrid versagte das elektronische Line-Calling-System in der Partie zwischen Katerina Siniakova und Katie Boulter. Nur dank einer fairen Geste der Tschechin löste sich die Situation zur Zufriedenheit der Britin auf.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2025, 13:42 Uhr

© Getty Images Nach einem Aussetzer der Technik löste Katerina Siniakova die Situation mit einer Geste des Fairplays.

Nach verlorenem ersten Durchgang war es für Katie Boulter höchste Zeit, die Auftaktpartie gegen Katerina Siniakova in ihre Richtung zu lenken. Nach dem frühen Break im ersten Spiel des zweiten Akts war die Britin drauf und dran, dieses bei eigenem Aufschlag zu bestätigen. Als die 28-jährige bei Spielball den ersten Aufschlag deutlich sichtbar zu lang servierte und den Verlegenheitsreturn ihrer Gegnerin mit dem Rückhand-Winner beantwortete, war der Spielgewinn für sie noch nicht eingetütet.

Fragend gestikulierte Siniakova mit den Händen in Richtung Schiedsrichter, der über das Mikrofon die Überprüfung des Aufschlags ankündigte. Unter Zuhilfenahme modernster Technik in Form eines ausladenden Headsets dauerte es mehr als eine Minute, um die Wiederholung des Aufschlags auf dem großen Bildschirm einzuspielen. Dabei war deutlich zu erkennen, dass der Aufschlag klar im Aus war.

Nachdem sich die Situation zu beruhigen schien, kündigte der Stuhlschiedsrichter die Fortsetzung der Partie mit dem zweiten Aufschlag an, was Boulter so nicht akzeptieren wollte. Dennoch beharrte der Spielleiter auf seiner Entscheidung und ließ sich auch von der Diskussion mit der Weltranglisten-40. nicht umstimmen. Das erweckte anscheinend das Mitleid ihrer gleichaltrigen Gegnerin, die in ähnlicher Situation wohl auch einen ersten Aufschlag fordern würde. Und so stimmte Siniakova aus freien Stücken der Fortsetzung mit erstem Aufschlag zu. Sportlich belohnt wurde das Fairplay der Tschechin nicht, die sich final mit 6:4, 2:6 und 1:6 geschlagen geben musste.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid