Sinner flirtet, Kyrgios schweigt: Liebes-Turbulenzen auf der Tour

Nicht bei allen Tennisprofis dreht sich derzeit alles nur um Aufschläge und Matchbälle. Auch ihre Beziehungen sorgen für Gesprächsstoff. Während Jannik Sinner ungewöhnlich offen über sein Privatleben spricht, mehren sich bei Nick Kyrgios die Anzeichen für eine Beziehungspause.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 07:53 Uhr

Sinner überrascht mit Offenheit

Normalerweise gibt sich Jannik Sinner eher verschlossen, wenn es um persönliche Angelegenheiten geht. Umso überraschender, dass der Südtiroler vor einem großen Heimturnier in Rom selbst das Wort ergriff, um über seinen Beziehungsstatus zu sprechen, bevor er überhaupt mit einer Frage in diese Richtung konfrontiert wurde. Er habe mitbekommen, dass es zuletzt nicht nur sportlich viel Aufmerksamkeit um ihn gegeben habe, meinte er grinsend. Damit spielte er auf Fotos an, die ihn in Monte Carlo Seite an Seite mit dem russischen Topmodel Lara Leito zeigten – inklusive inniger Gesten.

Kein Beziehungsstatus, kein Drama

Wer jetzt eine Liebesoffenbarung erwartete, wurde allerdings schnell enttäuscht. Sinner stellte klar, dass es sich bei der vermeintlichen Romanze keineswegs um eine ernsthafte Beziehung handle. „Ich bin single“, hielt er nüchtern fest. Die ehrliche, fast lockere Art, mit der er das Ganze kommentierte, kam bei Fans und Journalisten gut an.

Kyrgios: Trennung hinter Filtern?

Weniger locker wirkt derzeit die Situation bei Bad Boy Nick Kyrgios. Die langjährige Beziehung zwischen dem Australier und der Lifestyle-Influencerin Costeen Hatzi gibt seit Kurzem Rätsel auf. Wichtige Hinweise auf die Partnerschaft sind aus den sozialen Medien verschwunden, gemeinsame Auftritte sucht man vergeblich. Stattdessen kursieren auf beiden Seiten kryptische Beiträge, während sich Kyrgios und Hatzi gegenseitig auf Instagram entfolgt haben.

Karrieren und Beziehungen

Was beide Stars eint: Ihre Beziehungsgeschichten waren bislang eng mit ihren Karrieren verwoben. Bei Kyrgios scheint der persönliche Bereich immer wieder auch seine Leistungen auf dem Platz beeinflusst zu haben. Wie er selbst in der Vergangenheit mehrfach betonte, verhalf ihm die Unterstützung von Hatzi unter anderem ins Finale von Wimbledon 2022. Sinner hingegen betont seit jeher, dass für ihn der Sport an oberster Stelle stehe. Wenn er also nicht gerade (wie voriges Jahr) Branchenkolleginnen wie Tennisspielerin Anna Kalinskaya datet, grenzt er Privates entsprechend vom Sport ab.