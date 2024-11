Sinner macht alles klar: Italien gewinnt wieder den Davis Cup

Der Favorit war am Ende zu stark: Jannik Sinner holt mit einem 7:6 (2), 6:2 gegen Tallon Griekspoor den entscheidenden Punkt für Italien im Endspiel gegen die Niederlande und macht damit die Titelverteidigung für sein Land klar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2024, 01:39 Uhr

Mit einem Service-Winner holte Jannik Sinner den Sieg gegen Tallon Griekspoor. Danach jubelte der Weltranglistenerste relativ zurückhaltend. Bei so vielen historischen Siegen ist es für den Südtiroler inzwischen auch gar nicht so einfach, auch beim Jubel immer wieder einen draufzusetzen.

Der Weltranglistenerste Sinner musste in seinem Duell mit Tallon Griekspoor nur noch die Steilvorlage von Matteo Berrettini, Gewinner im ersten Einzel des Tages, verwerten. Mit dem Rückenwind von zwei Grand-Slam-Titeln sowie dem Sieg bei den ATP Finals in Turin überstand Sinner auch eine enge Anfangsphase. Beim 7:6 (7:2), 6:2 machte er mit einem souveränen zweiten Satz alles klar und verwandelte nach 1:31 Stunden seinen vierten Matchball.

Berrettini in starker Form in Malaga

"Danke an das ganze Team. Wir haben versucht, unseren Titel zu verteidigen und haben es geschafft", sagte Sinner im Anschluss: “Deswegen sind wir extrem happy. Wir haben ein fantastisches Team.”

Berrettini, der den Titelgewinn im vergangenen Jahr verletzt verpasst hatte, hatte sich zuvor auch von der starken Form des Gegners nicht beirren lassen. Botic van de Zandschulp konnte dem 35. der Weltrangliste nur zu Beginn der Auftaktpartie Paroli bieten. 6:4, 6:2 hieß es schließlich zugunsten des Italieners, der in nur 76 Minuten stolze 16 Asse servierte.

Italien dominiert die Teamwettbewerbe

Als fünfte Nation in der langen Geschichte der Tennis-Mannschaftswettbewerbe gelang den Italienern damit das Kunststück sowohl den Billie-Jean-King-Cup (ehemals Fed-Cup) als auch den Davis Cup im selben Jahr zu gewinnen. Am Mittwoch hatten sich Wimbledon-Finalistin Jasmine Paolini und ihre Mannschaftskolleginnen ebenfalls in Malaga mit 2:0 im Endspiel gegen die Slowakei durchgesetzt.

Für die Niederlande hingegen platzte der Traum vom ersten Titel in der Verbandsgeschichte nach einem spektakulären Lauf. Im Viertelfinale hatte das Team mit dem 2:1 über Gastgeber Spanien die große Karriere von Rafael Nadal beendet.

