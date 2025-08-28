Sinner und Zverev führen Meldeliste für Peking an

Im Anschluss an die Hartplatz-Saison im Rahmen der US Open steht der Asian-Swing bereits in den Startlöchern. Für das 500er-Event in Peking haben neben Jannik Sinner und Alexander Zverev mit Alex de Minaur, Kharen Khachanov und Lorenzo Musetti noch drei weitere Top-10-Spieler gemeldet. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Ben Shelton und Jack Draper starten dagegen in Tokio.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 15:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner (r.) und Alexander Zverev (l.) führen die Meldeliste des ATP-500-Turniers in Peking an.

Das letzte Major der aktuellen Spielzeit ist in New York aktuell noch voll im Gange. Dennoch geht der Blick bereits auch auf die bevorstehende Asien-Tour voraus, die nach den parallel stattfindenden ATP-Turnieren in Chengdu und Hangzhou, gefolgt vom 500er-Event in Peking in dem Masters-Event in Shanghai gipfeln wird, dass ebenfalls im vieldiskutierten 12-Tage-Modus abgehalten wird.

Nach Peking zurückkehren wird der Südtiroler Jannik Sinner, der 2023 in der chinesischen Hauptstadt triumphieren konnte und sich im vergangenen Jahr in einem hochklassigen Finalthriller Carlos Alcaraz geschlagen geben musste. Direkt dahinter in der Meldeliste ist der Hamburger Alexander Zverev aufgeführt, der beim Turnier bislang drei Halbfinal-Teilnahmen vorzuweisen hat und dort seinen ersten Titelgewinn anstrebt.

Ebenfalls aus dem Kreis der zehn weltbesten Spieler werden der Australier Alex de Minaur, der Russe Kharen Khachanov und Lorenzo Musetti aus Italien vertreten sein. Mit den beiden Russen Daniil Medvedev und Andrey Rublev sowie Stefanos Tsitsipas aus Griechenland sind weitere Spieler gemeldet, die jahrelang zu den Top 10 im ATP-Ranking gehörten.

Alcaraz, Fritz, Draper und Shelton in Tokio am Start

Während Novak Djokovic auf eine frühe Anreise nach Asien verzichten wird, starten die restlichen Top-10-Spieler beim parallel stattfindenden 500er-Event in Tokio. Die Meldeliste in Japan führt der Spanier Carlos Alcaraz an, der dort noch nicht triumphieren konnte. Bereits in die Siegerliste vorgedrungen sind die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz (2022) und Ben Shelton (2023), die neben dem Briten Jack Draper das Quartett aus den Top 10 in der japanischen Hauptstadt komplettieren werden.