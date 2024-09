Six Kings Slam: Diesen Trailer muss das Event erst einmal toppen!

Der Schaukampf „Six Kings Slam“, der vom 16. bis zum 19. Oktober in Saudi-Arabien über die Bühne gehen wird, wirft seine Schatten voraus. Mit einem gigantischen Trailer.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 09:45 Uhr

© X / Six Kings Rafael Nadal - aus Wüstensand erbaut

Wenn man seinen Teilnehmern kolportierte 1,5 Millionen Dollar Antrittsgeld bezahlt, dann gibt die Portokasse wohl auch noch einen paar Cent für die Produktion eines Trailers her, wie man ihn in der Tenniswelt selten gesehen hat.

Und so wird es für Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Rafael Nadal und Holger Rune zwischen dem 16. und 19. Oktober (mit einem Tag Ruhepause - sonst hätte dieses Schaukampf-Event nicht während der ATP-Saison stattfinden dürfen) gar nicht mal so einfach, mit sportlichen Leistungen das zu überbieten, was derzeit durch die sozialen Medien geistert.

Carlos Alcaraz als Cyborg, Daniil Medvedev als Bärenreiter, ein erstaunlich rothaariger Jannik Sinner vor seinem Denkmal, Novak Djokovic unter Wölfen, Rafael Nadal als Statue seiner selbst aus Wüstensand gebaut - und Holger Rune, gar nicht klischeehaft, als Vikinger auf hoher See. Das muss man nicht zwingend mögen - ein Hingucker ist es aber allemal.

Einer allerdings war not impressed: Sir Andy Murray …