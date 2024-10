Six Kings Slam: Alcaraz zu stark für Nadal - nun im Finale gegen Sinner

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bestreiten am Samstag das Endspiel des Six Kings Slam in Riad.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 22:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz beim Six Kings Slam

Während sich Jannik Sinner beim 6:2, 6:7 (0) und 6:4 gegen Novak Djokovic richtig strecken musste, hatte Carlos Alcaraz mit einem offensichtlich nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft wirkenden Rafael Nadal keine Probleme. Alcaraz gewann mit 6:3 und 6:3 und wird sich am Samstag im Endspiel mit Sinner um den Sechs-Millionen-Dollar-Siegerscheck duellieren. Nadal soll dann das Spiel um Platz drei gegen Djokovic bestreiten.

Schon früh zeichnete sich ab, dass Nadal dem Tempo von Alcaraz nicht gewachsen sein würde. Kein Wunder: Der letzte Einsatz im Einzel des 22-maligen Major-Champions datiert von den Olympischen Spielen in Paris. Dort verlor Nadal glatt gegen Novak Djokovic. In Riad nun bereitete Nadal schon der Aufschlag große Probleme, der eigene: Den konnte er nämlich nicht voll durchziehen.

Wie sich Nadal bis zur Davis-Cup-Finalrunde in Málaga in Wettkampfform bringen will, da tun sich doch große Fragen auf. Aber ein paar Wochen sind ja noch Zeit.

Mit Sinner und Alcaraz treffen dagegen jene beiden Spieler aufeinander, die die Grand-Slam-Titel 2024 untereinander ausgemacht haben. Das wiederum ist passend für eine Veranstaltung, die als “Six Kings Slam” firmiert.