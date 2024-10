Six Kings Slam: Djokovic besiegt Nadal im letzten Match der goldenen Ära

Bei dem Showturnier in Saudi-Arabien trafen Novak Djokovic und Rafael Nadal zum wahrscheinlich allerletzten Mal aufeinander. Bei dem Match um Platz drei setzte sich der Serbe mit 6:2 und 7:6 (5) durch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 23:29 Uhr

Absolute Gänsehaut, wenn Djokovic und Nadal sich auf dem Platz gegenüberstehen. Die beiden Legenden trafen bei dem viel diskutierten Showmatch in Riad zum inoffiziellen 61. Mal aufeinander. Denn trotz des hohen Preisgeldes zählt das Match natürlich nicht zum offiziellen Zähler der ATP-Tour.

Man merkte von Anfang an den tiefen Respekt, den der serbische Rekord-Spieler gegenüber seinem jahrzehntelangem Rivalen entgegenbrachte. Trotz vermehrter Unforced Errors kam die Power Nadals immer wieder zum aufblitzen. Und wenn dann auch noch ein Stopp gegen den Joker glückte, lächelte der King of Clay in Richtung seines Sohnes und seiner Frau Xisca.Der erste Satz ging trotz einiger Highlights auf der spanischen Seite verdient mit 6:2 an den Serben, der mit einem 20km/h schnelleren Aufschlag servierte.

Carlos Moya, der Coach des spanischen Maestros, sagte in der kurzen Satzpause: “Es war ein langsamer Start. Nadal ist auch nervös. Aber lass es uns einfach versuchen zu genießen.” Und nach einem eher langsamen Start, drehte Nadal am Ende des zweiten Satzes nochmal schwer auf. Die Zuschauer bekamen den alten Nadal zu sehen, der Weltklasse-Tennis präsentierte. Die anfängliche Vorsicht wurde von der Nadal-Vorhand-Peitsche ersetzt. Djokovic hielt stand und erspielte sich beim 5:4 einen Satzball, den Nadal abwehrte und das Match in den Tiebreak überführte und die im Fans im Stadium zum kochen brachte. Eine der größten Rivalitäten des Sports fand im Tiebreak des zweiten Satzes ihr ende. Djokovic verwandelte den zweiten Matchball und beendete das Match und den Satz mit 7:6 (5).

Eine lange Umarmung am Netz besiegelte das Ende einer unfassbaren Ära des Tennissports, wo man dankbar sein kann, diese miterlebt zu haben.