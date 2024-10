Six Kings Slam live: Carlos Alcaraz vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Rafael Nadal treffen im zweiten Halbfinale des “Six King Slams” in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 22:57 Uhr

Kurz vor seinem Karriereende bekommt es Rafael Nadal noch einmal mit einem der aktuellen Superstars auf der Tour zu tun. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien trifft im Halbfinale des “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien am Donnerstag auf Carlos Alcaraz.

Alcaraz konnte in diesem Jahr die Grand-Slam-Turniere in Paris und London für sich entscheiden und rangiert in der Weltrangliste hinter Jannik Sinner auf dem zweiten Platz. Daher wird er das Duell gegen sein zuletzt verletzungsgeplagtes Idol als Favorit in Angriff nehmen.

Alcaraz vs. Nadal - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Rafael Nadal beim “Six Kings Slam” gibt es ab 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.