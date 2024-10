Six Kings Slam: Sinner nach Sieg über Djokovic im Finale

Jannik Sinner hat im Halbfinale des Six Kings Slam in Riad gegen Novak Djokovic mit 6:2, 6:7 (0) und 6:4 besiegt. Und spielt am Samstag entweder gegen Carlos Alcaraz oder Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 21:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner beim "Six Kings Slam"

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Fast hatte man den Eindruck, eine Wiederholung des gestrigen Matches zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev zu sehen. Denn Sinner startete wieder wie aus der Pistole geschossen, führte schnell mit 3:0. Immerhin: Novak Djokovic kämpfte sich schön langsam in die Partie hinein, sehr zur Freude des Publikums, das doch mehrheitlich in seinem Lager stand. Für ein großes Comeback reichte es indes nicht - Sinner holte sich den ersten Durchgang mit dem zweiten Break mit 6:2.

Der Weltranglisten-Erste, der Djokovic erst am Sonntag im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai besiegen konnte, schwächelte dann ein bisschen. Djokovic nutzte diese Phase zum ersten Break für sich, musste aber das Rebreak zum 2:2 hinnehmen. Im zehnten Spiel war Jannik Sinner dann nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, Djokovic drehte ein 0:30 bei eigenem Aufschlag noch in den 5:5-Ausgleich. Und spielte wenige Minuten später ein makelloses Tiebreak.

Sinner schließt mit Ass ab

In der Entscheidung klopfte Sinner im fünften Spiel heftig um ein Break an - Djokovic parierte aber vier Chancen seines Gegners. Und vergab im dauffolgende Spiel selbst zwei. Also schlug Sinner im (manchmal) ominösen siebenten Spiel zu. Jett ging es hin und her: Break Djokovic, neuerliches Break Sinner. UNd das brachte die Nummer eins der Welt über die Distanz - mit einem Ass zum Abschluss.

Im zweiten Halbfinale stehen sich nun Carlos Alcaraz und Rafael Nadal gegenüber. Alcaraz hat gestern bei seinem ersten Auftritt gegen Holger Rune keine Probleme gehabt. Nadal war für die Vorschlussrunde von Anfang an fix qualifiziert.