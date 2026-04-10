Skurriler Fund: 400 Jahre alter Tennisplatz in Windsor entdeckt

Ein historischer Plan zeigt: Schon zu Zeiten von Heinrich VIII. wurde in Windsor Tennis gespielt. Der heute verschwundene Court erzählt eine erstaunliche Geschichte des frühen Spiels.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 23:12 Uhr

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© Getty Images Auch heute wird in Windsor noch tüchtig Tennis gespielt

Tennis hat in Windsor eine deutlich längere Tradition, als man vermuten würde. Wie jetzt ein historisches Dokument zeigt, befand sich auf dem Gelände von Windsor Castle bereits vor rund 400 Jahren ein Tennisplatz – angelegt unter Heinrich dem Achten

Die Entdeckung basiert auf einer Karte des Kartografen John Norden aus dem Jahr 1607, die kürzlich vom Royal Collection Trust veröffentlicht wurde. Darauf ist ein Tennisplatz am Fuße des sogenannten Round Tower eingezeichnet – ein Detail, das in der heutigen Anlage längst verschwunden ist.

Bis heute wird in Windsor gerne Tennis gespielt

Interessant ist auch der kulturelle Kontext: Laut den Experten hätte sogar William Shakespeare diese Version von Windsor erkannt. Seine Komödie „The Merry Wives of Windsor“ entstand nur wenige Jahre zuvor und spielt ebenfalls in dieser Umgebung – inklusive Orten, die heute nicht mehr existieren.

Der damalige Tennisplatz ist zwar längst Geschichte, doch ganz verschwunden ist der Sport aus Windsor nicht. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es weiterhin Courts, etwa nahe der Residenz von Catherine, Princess of Wales und Prince William. Besonders Kate gilt als große Tennis-Enthusiastin und ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club.