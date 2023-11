Sky sichert sich Übertragungsrechte der ATP und WTA bis 2028!

Sky hat neue Fünf-Jahres-Partnerschaften sowohl mit ATP Media, dem Übertragungsarm der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.11.2023, 12:28 Uhr

Die ATP- und WTA-Turniere werden ab 2024 von Sky in Großbritannien und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz im Rahmen eines Fünfjahresvertrages übertragen

Als Teil der Vereinbarung werden jedes Jahr mehr als 80 Turniere live übertragen und über 4.000 Spiele für die Fans verfügbar sein

Die Partnerschaft umfasst die Nitto ATP Finals und WTA Finals, alle Masters 1000, 500 und 250 (ausgenommen inländische Turniere) und die Next Gen ATP Finals presented by Neom

Fans in Österreich können die Touren auf Sky Sport verfolgen, das auf Sky Q und Sky X verfügbar sein wird, mit umfassender Berichterstattung über die digitalen und sozialen Plattformen von Sky Sport Austria

Über 80 Turniere mit über 4000 Spielen werden damit auf Sky Sport verfügbar sein. Die Übertragungen werden in Österreich sowohl auf Sky Q als auch auf Sky X erlebbar sein.

Beide Touren werden den Fans das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, wobei die Vereinbarung die exklusiven Rechte für Großbritannien und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst, sowie die nicht-exklusiven Rechte für Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Thiem, Grabher, Zverev und Co. künftig alle auf Sky!

Bei den beiden actiongeladenen Touren werden österreichische Tennisstars wie Dominic Thiem, Sebastian Ofner und die zurückkehrende Julia Grabher, die besten Spieler:innen der Welt, wie die Weltranglistenersten Iga Swiatek und Novak Djokovic, sowie Rafael Nadal, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Alexander Zverev sowie die "neue Ära" der Tennisstars wie Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Jack Draper und Emma Raducanu aufschlagen, die bei allen Turnierkategorien antreten, auch bei kombinierten Masters 1000-Events in Indian Wells, Miami, Madrid, Rom und Cincinnati, sowie bei den Nitto ATP Finals und den WTA Finals.

Ab 2024 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und das ganze Jahr über beste Live-Action von den sechs Kontinenten direkt zu den Fans bringen.

Stephen van Rooyen, CEO Sky UK & Ireland and Group CCO, sagte: „Dies ist eine fantastische Zeit, die ATP- und WTA-Turniere in unseren Märkten auf Sky Sport zu sehen, da das Tennis in eine neue Ära eintritt, in der neue und aufregende Talente ihren Weg an die Spitze des Sports finden. Wir sind entschlossen, die beiden Turniere zusammenzubringen, um sowohl die männlichen als auch die weiblichen Stars zu fördern. Wir werden erstklassig über die 80 Events in 48 Wochen des Jahres berichten und so eine neue Heimat für Tennisfans schaffen."

Charly Classen, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: „Durch die fantastische Vereinbarung mit der ATP und der WTA stärken wir unser werthaltiges Live-Sportangebot und untermauern unsere Position von Sky Sport Tennis als Tennissender Nummer Eins. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau. Auf der ATP und WTA Tour erleben wir gerade einen Generationenwechsel mit vielen neuen Persönlichkeiten. Die Fans finden es spannend, denn wir verzeichnen das erfolgreichste ATP Jahr bei Sky Sport überhaupt. Grund genug, unser Engagement auszubauen, und ab dem kommenden Jahr mehr Tennis von der ATP Tour zu zeigen als jemals zuvor. Zudem bieten wir mit der WTA auch dem Frauensport die Plattform bei Sky Sport, die er verdient und wollen zugleich von dem großen Potenzial profitieren, die insbesondere das Frauentennis bietet.“

Mark Webster, CEO von ATP Media, sagte: "Wir sind begeistert von dem Engagement von Sky für das Männer- und Frauentennis. ATP Media ist stolz darauf, den ganzen erstklassigen Content der ATP Tour zu produzieren. Die drei Sky Unternehmen haben sich als die perfekten Partner erwiesen, um diese Inhalte für unsere zahlreichen Tennisfans bereitzustellen. Wir teilen viele der gleichen Werte, streben nach Innovation und Exzellenz, und hoffen, dass dies nur der Anfang eines großartigen neuen Kapitels für den Tennis-Sport in diesen Sky Märkten ist."

Marina Storti, CEO von WTA Ventures, sagte: "Diese Partnerschaft ist eine großartige Nachricht für Tennisfans, die sich auf weitere spannende Action auf der Hologic WTA Tour im Jahr 2024 und darüber hinaus freuen können. Sky Sport ist bekannt dafür, Weltklassesport zu fördern, und wir wissen, dass sie eine fantastische neue Plattform schaffen, um unsere herausragenden WTA- und ATP-Athletinnen an einem Ort zu präsentieren. Die Zukunft ist rosig für den Frauensport und es wird noch viel mehr Wachstum geben."

Live-Tennis der ATP und WTA Tour wird ab nächstem Jahr auf Sky Sport via Sky Q und Sky X zu sehen sein. Außerdem können die Fans ihren Lieblingsspieler:innen über Sky Sports News, skysportaustria.at sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport Austria folgen.