Sky und Wimbledon: So viel Expertise gibt es sonst nirgendwo

Ein Wimbledon-Sieger, eine Wimbledon-Finalistin, ein Davis-Cup-Sieger und eine Wimbledon-Halbfinalistin: Sky fährt bei den Übertragungen des Wimbledon-Turniers 2021 mit Michael Stich, Sabine Lisicki, Patrik Kühnen und Julia Görges ganz große Geschütze auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 17:12 Uhr

Michael Stich, Wimbledon-Sieger 1991, wird für Sky als Experte fungieren

Der letzte deutsche Wimbledonsieger im Einzel? Michael Stich, 1991 im Endspiel gegen Boris Becker. Und eben jener Michael Stich bereichert das Team von Sky bei den Übertragungen vom Wimbledon-Turnier 2021 als Experte. Neben Sabine Lisicki, die 2013 im Endspiel des renommiertesten Tennisturniers der Welt stand. Und Julia Görges, die 2018 erst im Halbfinale an Serena Williams gescheitert war. Dazu kommt mit Patrik Kühnen ein Mann, der bei Sky seit Jahren für messerscharfe Analysen sorgt. Und auch als Turnierdirektor auf der ATP-Tour wirkt, beim Frühjahrs-Event in München. Eine Rolle, die bekanntlich auch Michael Stich am Hamburger Rothenbaum bekleidet hat.

Die Kommentatoren-Riege, die auch die Masters-1000-Turniere, einige 500er und vor allem auch die ATP-Finals betreut, wird angeführt von Stefan Hempel. Marcel Meinert ist im deutschen Tennissport tief verwurzelt, Paul Häuser hat sich im Londoner Queen´s Club schon mal gemeinsam mit Julia Görges auf das Tennisturnier des Jahres eingestimmt. Hempel und Görges werden übrigens gemeinsam das Finale bei den Frauen kommentieren, Meinert un Stich das Endspiel der Herren.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Moritz Lang live aus London

Dazu kommen mit Roland Evers, Markus Götz, Markus Gaupp, Kai Dittmann, Toni Tomic, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Jaron Steiner, Philipp Langosz und die Moderatoren Kathrin Kleinfeld und Yannick Erkenbrecher bewährte Fachkräfte, die das Turnier an der Church Road schon während der letzten Jahre begleitet haben.

Vor Ort in London wird schließlich Moritz Lang in gewohnter Manier die Stimmen der Stars einfangen. Einzig „London Calling“, die legendäre WG unter der Leitung des großen Ulli Potofski, bleibt in diesem Jahr geschlossen.