Sollte man den Ultimate Tennis Showdown aufwerten?

Ja, die Regeln beim Ultimate Tennis Showdown weichen weit von jenen auf der ATP-Tour ab. Aber die Fans nehmen das Format an. Sollte man vielleicht darüber nachdenken, auch beim UTS Punkte für die Weltrangliste auszuloben?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 18:26 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur mit der Siegertrophäe beim UTS in London

Alex de Minaur hat also die letzte Veranstaltung des Ultimate Tennis Showdown in London gewonnen. Eine schöne Abschlusssequenz für den Australier, dessen Saison die beste seiner bisherigen Karriere war. Und die dennoch noch besser hätte ausfallen können, wäre de Minaur in Wimbledon nicht einer Verletzung anheim gefallen, die ihm einen Viertelfinal-Einsatz gegen Novak Djokovic vermasselte. Und noch ein paar Wochen außer Gefecht setzte.

Der Sieg beim Finale des UTS wird sich zwar auf dem Bankkonto, nicht aber in der offiziellen Vita von Alex de Minaur positiv niederschlagen. Das Regelwerk des von Patrick Mouratoglou währen der Corona-Zeit erdachte Format ist zu weit vom klassischen Tour-Tennis entfernt, als dass man das 3:0 von de Minaur gegen Holger Rune im Endspiel von London in das offizielle Head-to-Head aufnehmen könnte. So wie die Resultate beim Laver Cup.

Der UTS mit ATP-Punkten?

Wichtiger allerdings: Die kurzen Matches scheinen den Spielern und vor allem den Fans Spaß zu machen. In London wie auch zuletzt in Frankfurt waren die Veranstaltungen gut besucht, im Sommer im Vorfeld der US Open blieben ein paar Plätze leer. Was aber beim gleichzeitig stattfindenden ATP-Tour-250-Event in Winston-Salem aber auch der Fall war.

Wäre der Spaß ähnlich groß (Achtung: wilder Gedanke!), wenn man beim UTS auch Weltranglisten-Punkte ausloben würde (und, weil wir gerade dabei sind, auch wieder im Davis Cup und erstmals beim Laver Cup)? Es würde möglicherweise auch die Sinne der Verantwortlichen bei der ATP schärfen, um am klassische Turniertennis vielleicht ein paar Reparaturen anzubringen. Allerdings: Dafür war ja auch das #NextGen-Masters eigentlich vorgesehen. Von den dort implementierten Regelabweichungen wurde aber nur die Shot Clock übernommen.