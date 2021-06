Sonderregelung: Wimbledon-Endspiele vor vollen Rängen!

Für das Grand Slam in Wimbledon kommt eine Sonderregelung zum Tragen. Obwohl nämlich die Öffnungsschritte in Großbritannien verschoben wurden, werden die Ränge beim Rasenklassiker voll sein. Zumindest bei den Endspielen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.06.2021, 00:04 Uhr

In Wimbledon wird es in diesem Jahr Fans geben - und zwar einige

Großbritannien und das Coronavirus ist eine heikle Angelegenheit. Zuletzt machte das Königreich primär dadurch von sich reden, dass von der Insel ausgehend ansteckender Mutationen des Virus Europa erreichen sollten. So auch derzeit, die sogenannte Delta-Mutation von COVID-19 macht die Pläne für eine große Öffnung in Großbritannien zunichte, vier Wochen länger warten heißt es nun vonseiten des Premiers Boris Johnson, der eben dies am Montag bekannt gab.

Was nach äußerst schlechten Nachrichten für das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon klingt, wurde jedoch wenige Stunden später von den Veranstaltern relativiert. 50% Kapazität auf den Rängen wird es demnach an den ersten Turniertagen geben, am Finalwochenende sollen dann sogar 15.000 Personen den Centre Court in einen Hexenkessel verwandeln - volles Haus also.

Pilotprojekt macht´s möglich

Möglich macht dies ein Pilotprojekt der Regierung, das ein Überschreiten der Kapazitätsgrenzen zu Erhebungszwecken, wie sich dies auf das Infektionsgeschehen auswirkt, möglich macht. "So können wir unseren Anspruch erfüllen, das bestmögliche Wimbledon unter den gegebenen Umständen zu veranstalten", schreiben die Veranstalter in einer Aussendung. Die Gesundheit aller Beteiligten habe selbstverständlich oberste Priorität für die Organisatoren.

Das Grand Slam in Wimbledon wird am 28. Juni seinen Start finden und beginnt damit nur zwei Wochen nach dem Endspiel der French Open, welche Novak Djokovic am vergangenen Sonntag mit einem Finalsieg über Stefanos Tsitsipas für sich entscheiden konnte. Der Serbe ist es auch, der als Topfavorit in den Rasenklassiker geht. Aber auch Roger Federer, der Rückkehrer, schielt auf seinen historischen 21. Grand-Slam-Sieg.