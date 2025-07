Wimbledon: Viertelfinale! Laura Siegemund siegt weiter - und trifft auf Sabalenka

Laura Siegemund steht sensationell im Viertelfinale von Wimbledon: Die Stuttgarterin besiegte Solana Sierra aus Argentinien in zwei Sätzen. Nun wartet mit Aryna Sabalenka die Nummer 1 der Welt.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 18:47 Uhr

Laura Siegemund feiert mit 37 Jahren ihren größten Erfolg in Wimbledon: Nach einem 6:3, 6:2 steht sie im All England Club erstmals in der Runde der letzten Acht. Dort geht es gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka.

"Das war für mich das härteste Match", sagte die überglückliche Weltranglisten-104. “Ich war immer der Underdog. Diesmal waren wir, zumindest auf dem Papier, gleichgestellt.” Solana Sierra ist auf Rang 101 gelistet, sie war als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht. “Sie war so stark im letzten Match, wir werden noch viel von ihr hören”, lobte Siegemund die 21-Jährige.

Das Match am Sonntagnachmittag war zwei Mal wegen Regens unterbrochen worden. Erstmals direkt im ersten Spiel, dann zu Beginn des zweiten Durchgangs. Jedesmal kam Siegemund besser aus der Pause. Sierra unterliefen insgesamt 29 Fehler ohne Not, auch über den zweiten Aufschlag gelangen ihr zu wenige Punktgewinne.

Siegemund indes variierte gewohnt viel, spielte mit Unterschnitt, mit Stopps - selbst nur halbwegs gelungene stellten Sierra hier vor große Probleme.

Siegemund und Wimbledon: Keine Erfolgsgeschichte - bis jetzt

“Ich hatte das Gefühl, dass ich besser spielen kann als nur bis zur zweite Runde”, so Siegemund - die eben noch nie weitergkommen war im Einzel in Wimbledon. Ins Turnier selbst sei sie entspannt gegangen, sei froh gewesen, im Hauptfeld dabei zu sein.

Warum es jetzt so gut laufe? Sie gar nicht viel an ihrem Team verändert, letztlich bestehe das nur aus ihr selbst und ihrem Freund und Trainer. Und ihrem Fitnesstrainer, der aktuell nicht mehr vor Ort sei. Aber: “Ich bin eine Kämpferin, ich kann mich gut auf den jetzigen Moment konzentrieren”, erklärte Siegemund.

Auf Grand-Slam-Ebene steht Siegemund zum zweiten Mal in einem Einzel-Viertelfinale: 2020 hatte sie schon bei den French Open die Runde der letzten Acht erreicht.

Sabalenka kämpft sich gegen Mertens durch

Siegemund steht nun vor der wohl größten Herausforderung, gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die Belarussin musste gegen Elise Mertens alles auspacken, am Ende siegte sie 6:4, 7:6 (4).

“Heute habe ich euch etwas auf meine Seite bekommen, oder?”, lachte Sabalenka - in Runde 3 gegen Emma Raducanu hatte sie noch gegen die Zuschauer antreten müssen.

Im direkten Vergleich mit Sabalenka liegt Siegemund mit 0:2 zurück. Beide Begegnungen fanden allerdings schon 2019 statt.

Wimbledon fehlt Sabalenka noch in ihrer Titelsammlung, ihre drei Majortitel holte sie bei den Australian Open (2023, 2024) und US Open (2024). Ob's in Wimbledon in diesem Jahr klappt? “Mit eurer Unterstützung, Leute”, gab Sabalenka in Richtung Publikum mit, "ist alles möglich.”