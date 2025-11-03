Sorgen um Zverev: Es ist wieder der Knöchel!

Alexander Zverev muss nach dem Halbfinal-Aus in Paris erneut sein operiertes Sprunggelenk untersuchen lassen. Die Verletzung gefährdet möglicherweise die ATP Finals und den Davis Cup.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 10:15 Uhr

© Getty Images Sascha Zverev ging in Paris gegen Daniil Medvedev zu Boden

Ausgerechnet das rechte Sprunggelenk bereitet Alexander Zverev erneut Probleme, jenes, an dem er sich 2022 bei den French Open drei Bänder riss und operieren ließ. Nach seinem hart erkämpften Viertelfinal-Sieg gegen Daniil Medvedev in Paris schwoll das Gelenk in der Nacht auf Samstag extrem an, berichtete der Hamburger. Ein Besuch beim Chirurgen in München soll nun Klarheit bringen.

Niederlage gegen Sinner als Warnsignal

Die 0:6, 1:6-Niederlage gegen Jannik Sinner im Halbfinale offenbarte die Einschränkungen: Zverev konnte sich nicht richtig abdrücken, wodurch sein Aufschlag an Durchschlagskraft verlor. Außerdem konnte er sich nicht wie gewohnt über den Platz bewegen, um die Geschosse von Sinner zu parieren. Das Sprunggelenk war sicher ein ausschlaggebender Grund für die bittere Niederlage.

ATP-Finals als Priorität

Die Uhr tickt: In weniger als einer Woche beginnen die ATP Finals in Turin. Zverev konnte das Saisonfinale bereits zweimal in seiner Karriere gewinnen (2018 und 2021) und möchte auch diesmal antreten. Die Verletzung lässt jedoch Zweifel aufkommen, wie belastbar er gegen die Topstars Sinner, Alcaraz und Djokovic sein wird.

Davis Cup unter Vorbehalt

Auch der Davis Cup in Bologna stand für Zverev ursprünglich auf dem Plan. Nach einer Saison, in der er nach eigenen Angaben seit dem Australian-Open-Finale im Januar stets mit Schmerzen spielte, bleibt allerdings fraglich, ob der Hamburger die Woche nach Turin noch zusätzlich durchhält. Seine Priorität dürfte wohl klar auf dem Jahresendturnier liegen.