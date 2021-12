Spanische Tennislegende Manuel Santana gestorben

Manuel Santana, einer der besten spanischen Tennisspieler der Geschichte, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 19:43 Uhr

© Getty Images Manuel Santana wurde 83 Jahre alt

Wer in den vergangenen Jahren das kombinierte Großevent in der Caja Magica beobachtet hat, der wird immer auch einen Blick auf Manuel Santana erhascht haben. Der legendäre Spanier hatte seine Agenden als Turnierdirektor zwar an Feliciano Lopez übergeben, für einen Besuch beim größten Sandplatz-Event nach den French Open war für „Manolo“ allerdings immer Zeit.

In Roland Garros hat Santana in den 1960er-Jahren große Erfolge gefeiert: 1961 und 1964 konnte er dort seine ersten beiden Majors im Einzel gewinnen, 1965 folgte der Triumph bei den US Open, ein Jahr später dann auch noch der Sieg auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Bei den French Open gewann Santana mit Roy Emerson den Doppel-Wettbewerb.

Zwischen 1958 und 1973 bestritt Santana für das spanische Davis-Cup-Team sage und schreibe 120 Matches im Einzel und im Doppel, gewann davon 92. Später stand er der Nationalmannschaft auch als Kapitän vor.

Heute wurde bekannt, dass Manuel Santana im Alter von 83 Jahren gestorben ist.