Stan Wawrinka erneut am linken Fuß operiert

Schlechte Nachrichten: Stan Wawrinka musste sich einer weiteren Operation am linken Fuß unterziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 13:43 Uhr

Stan Wawrinka musste unters Messer

Für Stan Wawrinka läuft es in diesem Jahr bislang weiterhin nicht rund: Nach einem enttäuschenden Saisonstart hatte sich der 36-Jährige Ende März einem "kleinen Eingriff" am linken Fuß unterzogen, nun musste der dreifache Grand-Slam-Sieger erneut unters Messer. Grund dafür sind anhaltende Probleme am linken Fuß.

"Gleicher Ort, anderer Tag. Das ist nicht, wo ich sein will, aber ich habe trotzdem ein Lachen in meinem Gesicht", schrieb Wawrinka, der seine Teilnahme am Rasenklassiker in Wimbledon schon vor einigen Wochen abgesagt hatte, auf Twitter.

Sein bis dato letztes Match bestritt der Schweizer am 9. März beim ATP-250-Turnier in Doha, wo er er in drei Sätzen gegen Lloyd Harris verlor. Wann Wawrinka auf die ATP-Tour zurückkehren wird, ist derzeit noch unklar.