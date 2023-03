Stan Wawrinka - Voller Fokus auf die Sandplatzsaison

Um für die Sandplatzsaison bereit zu sein, verzichtet Stan Wawrinka auf einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Zudem geht der Schweizer auch in Estoril nicht an den Start.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 19:51 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka verzichtet auf das Turnier in Miami

Vor rund einem Jahr kehrte Stan Wawrinka nach zwei Operationen am linken Fuß beim Challenger-Turnier in Marbella auf die Tour zurück. Mittlerweile ist der 37-jährige Schweizer wieder in den Top 100 der Welt angekommen - zuletzt erreichte er beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells das Achtelfinale.

Im Tableau von Miami sucht man Wawrinka aber vergeblich. Der Grund: Der dreifache Grand-Slam-Sieger will sich in Ruhe auf die Sandplatzsaison vorbereiten und verzichtet daher auf die Veranstaltung in Florida. Anders als etwa Dominic Thiem, der in Marbella gemeinsam mit Wawrinka auf die Tour zurückgekehrt war.

Für einen direkten Platz im Miami-Hauptfeld hatte Wawrinkas Entry-Ranking (Position 105) nicht ausgereicht, für die Qualifikation nannte er anschließend nicht. Ob der ehemalige Weltranglistendritte um eine Wildcard ansuchte, ist nicht bekannt. Ursprünglich hatte der Plan des Eidgenossen eine Teilnahme in Miami vorgesehen.

Allenfalls wird Wawrinka nun erst wieder im April auf der Tour zu sehen sein. Für das ATP-250-Turnier in Estoril (3. bis 9. April) erhielt der Schweizer von den Veranstaltern eine Wildcard, diese wird er nun aber doch nicht annehmen. Er benötige noch etwas Zeit, um für die Sandplatzsaison bereit zu sein, meinte Wawrinka am Dienstagabend.