Stan Wawrinka - Wie viele Seiten verträgt das "wichtigste Kapitel" noch?

Stan Wawrinka nähert sich dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Noch hat der 38-jährige Schweizer aber nicht genug.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 08:28 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka gewann in Buenos Aires seine Auftaktpartie

Stan Wawrinka hat im Jahr 2024 angeschrieben. Der 6:7 (4), 6:1 und 6:2-Erfolg über Pedro Cachin beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires markierte für den Schweizer den ersten Erfolg im laufenden Kalenderjahr. Allzu aussagekräftig ist dies freilich nicht, hatte der dreifache Grand-Slam-Sieger bis dato doch nur bei den Australian Open gespielt. Und dort in fünf Sätzen gegen Adrian Mannarino verloren.

Der Sieg gegen Cachin war für Wawrinka dennoch ein durchaus besonderer. Am Ende der vergangenen Saison plagten den 38-Jährigen Verletzungssorgen, Erfolge hatten demzufolge Seltenheitswert. Immer wieder kamen sogar Gerüchte über ein mögliches Karriereende auf.

Wawrinka nun gegen Jarry

Diesen erteilte Wawrinka in Buenos Aires nun eine Absage. "Ich fühle mich nicht mehr jung, aber ich fühle mich gut. Körperlich fühle ich mich viel besser", erklärte der Schweizer, der im Achtelfinale auf den an Position drei gesetzten Chilenen Nicolas Jarry trifft.

Die Rückkehr in die argentinische Hauptstadt - zuletzt schlug Wawrinka 2013 in Buenos Aires auf - ist für Wawrinka eine Herzensangelegenheit. "Ich liebe die Menschen und die Stadt. Es ist etwas Besonderes für mich, in diesem Land zu spielen", so der ehemalige Weltranglistendritte.

Wawrinka: "Bin ein großer Fan dieses Sports"

Eine besondere Beziehung pflegt Wawrinka auch zu seinem Beruf. "Für mich ist Tennis das wichtigste Kapitel in meinem bisherigen Leben. Ich bin ein großer Fan dieses Sports, ich liebe das Leben, das wir haben, den ganzen Prozess. Ich liebe den Versuch, ein besserer Spieler zu werden", schwärmte der 38-Jährige.

Dennoch weiß Wawrinka, dass er sich im Spätherbst seiner Karriere befindet. Und die Anstrengungen demzufolge immer größer werden. "Man muss über die Jahre hinweg viele Opfer bringen", so der Eidgenosse, "aber man muss Spaß an dem haben, was man tut".

