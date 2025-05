Star-Besetzung in Berlin - Wildcard für Lys

Star-Besetzung im Steffi-Graf-Stadion: Kurz vor dem Rasen-Grand-Slam in Wimbledon treten 17 der derzeit besten 18 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste bei den Tennis Open in Berlin an. Angeführt wird das Feld von der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka, auch die deutsche Nummer eins Eva Lys ist dank einer Wildcard dabei.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 11:56 Uhr

Bei dem äußerst prominent besetzten Rasenturnier kämpfen vom 14. bis 22. Juni 28 Spielerinnen im Einzel-Hauptfeld sowie 16 Doppelpaare um Weltranglistenpunkte.

Neben der Belarussin Sabalenka werden auch Coco Gauff (Nr. 2), Jessica Pegula (beide USA/Nr. 3) und Jasmine Paolini (Italien/Nr. 4) nach Berlin kommen. Paolini, die in Rom kürzlich ihr erstes WTA-1000-Turnier gewann, feiert ihre Berlin-Premiere. Lediglich die Polin Iga Swiatek (Nr. 5) verzichtet aus dem Feld der Top 18.

Auch die Wimbledonsiegerinnen Elena Rybakina und Marketa Vondrousova haben ihre Teilnahme bei dem Turnier bestätigt. Die früheren Grand-Slam-Siegerinnen Naomi Osaka und Emma Raducanu erhalten wie die Hamburgerin Lys jeweils eine Wildcard. "Kurz vor Wimbledon gegen ein solches Feld anzutreten, ist eine große Chance", sagte Osaka: "Ich freue mich darauf, in Berlin wieder für Furore zu sorgen." Das Preisgeld in Berlin beträgt rund 1,1 Millionen US-Dollar.