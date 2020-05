tennisnet.com › Austrian Pro Series

Start der Generali Austrian Pro Series - „Wir spielen echtes Tennis“

Heute beginnen die Generali Austrian Pro Series mit dem Match zwischen Dominic Thiem und David Pichler (ab 12 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in und unserem Liveticker). Gespielt wird dabei nach den herkömmlichen Regeln der ATP-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 09:12 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem macht heute den Auftakt

In Zeiten der Corona-Pandemie konzentrieren sich die tennisspezifischen Aktivitäten auf lokale Arrangements: sei es wie bereits vor ein paar Tagen in Florida, sei es wie bald in Frankreich in der Akademie von Patrick Mouratoglou oder auf der Charity-Tour von Novak Djokovic, die immerhin ein paar Ländergrenzen des Balkans überwinden wird. Und da ist dann natürlich die Generali Austrian Pro Series, die heute mit vier Matches im Bundesleistungszentrum Südstadt startet.

Während etwa in den USA aber im „Fast-4-Modus“ gespielt, geht es im Süden Wiens ganz klassisch zur Sache: auf zwei Gewinnsätze, auch der dritte Durchgang wird nicht in Form eines Champions-Tiebreaks abgehalten. Organisator Alex Antonitsch sagte dazu in der aktuellen Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“: „Wir spielen echtes Tennis.“ Keine Tiebreaks bis fünf, keine Sätze bis vier.

Mindestens vier Matches für Thiem, Melzer und Co.

Einige Änderungen zum normalen Spielbetrieb wird es aber den Umständen geschuldet geben. Die Spieler müssen sich ihre Handtücher selbst holen - für Dennis Novak kein Problem. Schließlich habe man diese Situation ja schon beim Davis Cup in Premstätten gegen Uruguay so gehabt, erklärte sie österreichische Nummer zwei ebenfalls bei „Quiet, please“. Dazu wird auf dem hermetisch abgeriegelten Court in der Südstadt neben den Spielern nur noch ein Stuhlschiedsrichter an der Arbeit sein.

Pro Spieltag sind jedenfalls vier Matches angesetzt. Neben Thiem beginnen ab Montag auch Youngster Jurij Rodionov und Jürgen Melzer, der vor wenigen Tagen seinen 39. Geburtstag gefeiert hat. Man darf gespannt sein, wie die Teilnehmer nach der eher kurzen Phase des Tennistrainings mit vier Partien in ebenso vielen Tagen zurechtkommen - so viele Einsätze sind Thiem und Co. auf jeden Fall garantiert.