Start der Sandplatzsaison in Monte Carlo: Hochspannung mit Fernziel Paris

Die Sandplatzsaison verspricht in diesem Jahr besondere Spannung: Rafael Nadal fehlt zwar zum Auftakt in Monte Carlo ab Sonntag. Aber Jannik Sinner auf der Jagd nach der Nummer eins, Novak Djokovic mit dem Fernziel Olympiagold und auch Alexander Zverev wollen sogleich ihre Ansprüche untermauern. Der SID gibt einen Überblick über die wichtigsten Personalien.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 11:17 Uhr

© Getty Images Der legendäre Center Court im Monte-Carlo Country Club

Rafael Nadal: Es ist mittlerweile zur traurigen Routine geworden, dass sich der 14-malige French-Open-Sieger vor großen Turnieren zu Wort meldet. Immer wieder sagt der 37-Jährige seine Teilnahme ab - sein Körper lässt eine dauerhaft hohe Belastung nicht mehr zu. Beim Masters in Monte Carlo, das der Mallorquiner elf Mal gewann, wird Nadal also wieder einmal die Konkurrenz beobachten müssen. Doch er wird mit seiner ungebrochenen Trainingsmoral alles daran setzen, bei den French Open, dem Highlight der Sandplatzsaison ab dem 20. Mai, angreifen zu können. Und auch von Olympia in Paris träumt Nadal.

Novak Djokovic: Auch in der Saisonplanung des zuletzt strauchelnden Grand-Slam-Rekordchampions dreht sich viel um die französische Metropole. Die Goldmedaille bei Sommerspielen fehlt dem 36 Jahre alten Serben noch in seiner exquisiten Sammlung - das soll sich in Paris ändern. "Ich wünsche ihm von ganzem Herzen olympisches Gold", sagte sein langjähriger Trainer Goran Ivanisevic nach der Trennung von Djokovic der serbischen Zeitung Sport Klub. Mit einer starken Sandplatzsaison will der "Djoker", der Titelverteidiger in Roland Garros ist, die Aura des fast Unbesiegbaren zurückerlangen und die Nummer eins verteidigen.

Jannik Sinner: Der Südtiroler ist der aktuelle Herausforderer um die Spitzenposition an der Weltrangliste. Der Triumph bei den Australien Open hat den 22-Jährigen enorm beflügelt. Zuletzt räumte Sinner in Miami ab und will seine herausragende Form auch auf der roten Asche ausspielen. Allerdings zählte er auf dem Belag bisher nicht zur absoluten Elite. Dies bedeutet jedoch auch, dass er nur vergleichsweise wenig Punkte aus dem vergangenen Jahr verteidigen muss. Gerade bei den French Open könnte das Rennen um die Nummer eins spannend werden.

Carlos Alcaraz: Dabei will auch der Topstar aus Spanien mitmischen. Die Rolle des Überfliegers hat Alcaraz zuletzt ein Stück weit an Sinner verloren. Aber der 20 Jahre alte Wimbledonsieger bewies nach monatelanger Titeldürre mit dem Triumph in Indian Wells, das mit ihm uneingeschränkt zu rechnen ist. Alcaraz, der auch schon an der Spitze des Rankings stand, kann sein kraftvolles Spiel bestens auf Sand entfalten. Zuletzt gab Andy Roddick ihm einen interessanten Tipp. Der US-Amerikaner glaubt, dass Alcaraz noch stärker auftrumpfen könnte, wenn er "ein wenig langweiliger" und "nicht immer so spektakulär" spiele.

Alexander Zverev: Die deutsche Nummer eins jagt in dieser Saison noch nach einem Einzeltitel, auf Sand könnte sich Zverev dafür die Gelegenheit bieten. Es ist der Belag, auf dem der 26 Jahre alte Olympiasieger in Hamburg groß geworden ist - und auf dem er sich vor keinem Gegner fürchten muss. Der Weltranglistenfünfte stand drei Jahre in Folge bei den French Open im Halbfinale. Er hat Masterstitel in Rom und Madrid gewonnen und wird auch in diesem Jahr, gerade bei den Topevents in Paris, nach Großem streben.