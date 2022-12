Start ins Ungewisse: Alexander Zverev vor Comeback bei United Cup

Alexander Zverev gibt am Donnerstag mit der deutschen Mannschaft im neu geschaffenen United Cup in Australien sein "Pflichtspiel"-Comeback nach Verletzungspause.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 17:11 Uhr

Alexander Zverev geht beim United Cup an den Start

Dem lockeren Warm-Up mit dem Fußball-Weltmeister folgt die lang ersehnte Rückkehr auf die Tour. Vor ein paar Tagen posierte Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auf einem Padel-Court mit Rio-Finalheld Mario Götze, nun beginnt wieder der Ernst des Sportler-Lebens. Bei der Premiere des United Cups, der am Donnerstag in Australien startet, gibt der 25-Jährige sein "Pflichtspiel"-Comeback nach knapp sieben Monaten Verletzungspause.

"Ich bin gesund", sagte Zverev, dennoch wird es ein Start ins Ungewisse: "Wie gut ich spielen werde, ist natürlich die Frage, ich habe sieben Monate nicht gespielt. Deswegen werde ich Zeit brauchen, um auf 100 Prozent zu sein. Das kann ich aber nur mit Turnieren und im Wettbewerb schaffen." Für die deutsche Mannschaft beginnt das Team-Turnier (29. Dezember bis 8. Januar) am Samstag in Sydney mit dem Duell gegen Tschechien, Zverev trifft dabei auf den 21 Jahre alten Jiri Lehecka.

United Cup stößt auf Zufriedenheit

"Endlich treten Männer und Frauen zusammen in einem Wettbewerb an", sagte Zverev: "Das wird spannend für die Tenniswelt." Für ihn ist das neu geschaffene Nationen-Turnier, bei dem in den Spielorten Sydney, Perth und Brisbane erstmals Männer und Frauen gemeinsam um den Sieg kämpfen, aber vor allem eine wichtige Standort-Bestimmung. Das "Pflichtspiel"-Comeback kurz vor den Australian Open (16. bis 29. Januar) soll zum Startschuss für einen neuen Anlauf auf den ersehnten Grand-Slam-Titel werden.

Dabei scheint die Form nach der langen Leidenszeit zu passen. Bei ersten Auftritten auf Show-Events gelang Zverev unter anderem ein glatter Zweisatz-Sieg gegen den 21-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Sein Fuß sei nun "gesund genug", um wieder auf hohem Level um Siege zu kämpfen, sagte er im Anschluss. Nichts mehr zu merken ist also von der schweren Sprunggelenkverletzung, die den jüngsten Versuch auf den Gewinn eines Major-Titels jäh beendet hatte.

Zverev führt Deutschland an

Zverev war im Sommer im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal übel umgeknickt und hatte sich einen dreifachen Außenbandriss zugezogen. Zu einem Wiedersehen mit dem Grand-Slam-Rekordchampion (22 Titel) könnte es nun auch beim United Cup kommen, allerdings frühestens nach überstandener Gruppenphase.

In die geht Deutschland neben Zverev und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) mit Oscar Otte (Köln), Daniel Altmaier (Kempen), Laura Siegemund (Metzingen) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied). Zudem sind die Doppelspezialisten Fabian Fallert (Bad Urach) und Julia Lohoff (Bielefeld) dabei - Teamkapitän ist Zverevs Bruder und Vertrauter Mischa.

Beim indirekten Nachfolger des Hopman-Cups gibt es zunächst an drei Spielorten je zwei Gruppen mit drei Mannschaften. Gespielt werden in den Vorrunden-Duellen jeweils zwei Damen- und Herren-Einzel sowie ein Mixed. Die vier besten Teams der Gruppenphase rücken in die Finalrunde in Sydney vor. Insgesamt kämpfen bei dem Hartplatz-Turnier 18 Nationalmannschaften um das Preisgeld von 15 Millionen Dollar sowie je 500 Punkte für die ATP- und WTA-Ranglisten.