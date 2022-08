Startet Djokovic bei den US Open? Ivanisevic hat "keine Hoffnung"

Hinter Novak Djokovics Start bei den US Open steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Trainer Goran Ivanisevic glaubt nicht an einen Start seines Schützlings in New York.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 08:57 Uhr

© Getty Images Goran Ivanisevic glaubt nicht an einen US-Open-Start von Novak DJokovic

Während sich ein Gutteil der Weltelite in Amerika bereits auf die US Open einstimmt, beschäftigt die Tennis-Öffentlichkeit nach wie vor eine Frage: Darf Novak Djokovic trotz nicht vorhandener Corona-Impfung am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen oder verpasst der Serbe nach den Australian Open in diesem Jahr ein weiteres Major-Event?

Die Vorzeichen für Djokovic stehen derzeit alles andere als gut, die Gesundheitsprotokolle in den USA erlauben ihm aus heutiger Sicht keine Einreise. Nach wie vor müssen Personen aus dem Ausland gegen COVID-19 geimpft sein, um in die Vereinigten Staaten von Amerika einreisen zu dürfen.

Djokovic gibt die Hoffnung nicht auf

Djokovic, der sich auch in Zukunft nicht impfen lassen möchte, hatte zuletzt betont, sich wie üblich auf die US Open vorzubereiten. Weniger Hoffnung hat hingegen sein Coach Goran Ivanisevic: "Novak wird alles tun, was möglich ist, vielleicht mit einem Sondervisum, aber es sind nur noch zwei Wochen. Ich persönlich habe keine Hoffnung", erklärte der Kroate unlängst am Rande des Turniers in Umag.

Auch nach Kanada, wo in der kommenden Woche das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal stattfindet, darf Djokovic aktuell nicht einreisen. Ein Auftritt bei der diesjährigen nordamerikanischen Hartplatztournee scheint demnach in weiter Ferne. Daran ändert wohl auch eine Petition mit rund 50.000 Unterschriften, die sich für einen Auftritt des 21-fachen Grand-Slam-Siegers bei den US Open ausspricht, nichts.