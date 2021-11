Stefanos Tsitsipas: Ellbogen-Operation erledigt, Australien im Visier

Stefanos Tsitsipas wurde am Donnerstag am Ellbogen operiert. Sein Start bei den Australian Open dürfte aber offenbar nicht gefährdet sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 19:11 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wurde bereits am Ellbogen operiert

Bei den ATP Finals in Turin musste Stefanos Tsitsipas nach nur einem Match aufgrund einer Ellbogenverletzung verletzt zurückziehen, rund eine Woche später legte sich der French-Open-Finalist dann sogar unters Messer: Tsitsipas unterzog sich am Donnerstag in der Schweiz einer Operation am lädierten Gelenk.

Der Grieche wird allerdings nicht allzu lange ausfallen. Wie Tsitsipas auf Facebook schrieb, möchte er schon in zwei Wochen in Dubai wieder auf den Trainingscourt zurückkehren und sich auf die kommende Saison vorbereiten.

Somit dürfte auch einem Start bei den am 17. Januar beginnenden Australian Open nichts im Weg stehen. Offenbar auch nicht eine fehlende Corona-Impfung. "Ich freue mich auf Australien", teilte Tsitsipas seinen Fans mit.

im August hatte sich der 23-Jährige noch gegen eine Impfung ausgesprochen, rund ein Monat später gab Tsitsipas dann bekannt, sich die Stiche doch abholen zu wollen. Das hat der Weltranglistenvierte nun offenbar gemacht. Bei den Australian Open dürfen nur vollimmunisierte Spieler an den Start gehen.