Stefanos Tsitsipas - Ohne Fans zu wenig Adrenalin

Stefanos Tsitsipas reiht sich in die Riege jener Spitzenspieler ein, die sich gegen eine Austragung der US Open ohne Fans aussprechen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2020, 17:36 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas braucht Zuschauer

Am nächsten dran war Stefanos Tsitsipas an einem Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier im vergangenen Jahr bei den Australian Open: Damals besiegte der Grieche im Achtelfinale Roger Federer, musste sich in der Vorschlussrunde schließlich Rafael Nadal geschlagen geben. Konnte aber immer auf die Unterstützung vieler griechischer Fans in Melbourne zählen.

Geht es nach den Plänen der USTA, dann wird Tsitsipas diesen Vorteil bei den US Open nicht genießen können. Was zugegebenermaßen auch für Juan Martin del Potro gilt, sollte der argentinische Superstar rechtzeitig fit werden. Keine Fans im Billie Jean King National Tennis Center, darüber scheinen sich die Veranstalter bereits sicher sein. Und Stefanos Tsitsipas, als aktuelle Nummer sechs der Tenniswelt mit Sicherheit zu den aussichtsreichsten Mitstreitern neben den Großen Drei zu zählen, ist kein Freund davon.

Tsitsipas braucht die Fans

„Meine persönliche Sicht der Dinge ist die, dass wir diese Turniere vor Fans und nicht vor leeren Rängen spielen“, so Tsitsipas in einem Interview mit der griechischen Website sdna.gr. „Nehmen wir einmal an, man gewinnt so ein großes Event wie ein Grand-Slam-Turnier. Ohne die Fans ist das Adrenalin nicht dasselbe, das Gefühl ist nicht dasselbe. Die Fans sind diejenigen, die die Energie mitbringen, das Stadion füllen, die Atmosphäre kreieren.“ Frei nach Loriot ließe sich sagen: Stefanos Tsitsipas hält ein Tennisturnier ohne Fans für möglich. Aber sinnlos.

Eilig hat es der Grieche mit einer Rückkehr der Tennis-Tour ohnehin nicht. „Sie sollten warten, bis die Dinge wieder normal sind, bis wir wieder im normalen Tempo spielen können. Man sollte nicht nur an den finanziellen eil denken, der der wichtigste Faktor ist“, so Tsitsipas weiter. Das verstehe er auch im Fall der US Open. Aber er präferiere eben eine Rückkehr unter normalen Umständen.

Tsitsipas hält sich seit ein paar Wochen in der Akademie von Patrick Mouratoglou, wird dort in den kommenden Tagen an einem Schaukampf-Turnier teilnehmen, bei dem auch Spieler wie Benoit Paire, David Goffin oder Lucas Pouille an den Start gehen.