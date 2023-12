Stefanos Tsitsipas: Rückenprobleme stören Vorbereitung auf die neue Saison

Nach seiner Aufgabe bei den ATP Finals in Turin hat Stefanos Tsitsipas nach wie vor mit Rückenproblemen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 20:44 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste bei den ATP Finals aufgeben

Rund ein Monat ist es bereits her, als Stefanos Tsitsipas bei den ATP Finals in Turin gegen Holger Rune aufgrund einer Rückenverletzung aufgeben musste. Endgültig erholt hat sich der zweifache Grand-Slam-Finalist von seinen körperlichen Problemen noch nicht, wie er gegenüber "Adelaide Advertiser" verriet.

"Mir geht es besser. Ich tue jeden Tag eine Menge, um meine Schmerzen so weit wie möglich zu lindern und so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren", erklärte Tsitsipas. "Es wird ein wenig Zeit brauchen. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent."

In den Tagen nach Turin habe er sogar Schwierigkeiten gehabt, aus dem Bett zu kommen. "Die Verletzung war schmerzhaft, richtig schmerzhaft", so Tsitsipas. Immerhin konnte der Weltranglistensechste bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison aufnehmen.

Tsitsipas' Auftritten in Australien sollte demnach nichts im Wege stehen. Ab dem 29. Dezember wird der 25-Jährige für Griechenland beim United Cup aufschlagen, bei den Australian Open (14. bis 28. Januar 2024) gilt er als einer der Mitfavoriten auf den Titel. In der abgelaufenden Saison erreichte Tsitsipas in Melbourne das Finale.