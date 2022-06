Stefanos Tsitsipas schlägt zum ersten Mal in Stuttgart auf

Stefanos Tsitsipas ist dank einer Wildcard bei dem mit 769.645 Euro dotierten ATP-Turnier in Stuttgart vom 4. bis 12. Juni 2022 am Start! Der griechische Weltranglisten-Vierte ist neben dem dreifachen Grand-Slam-Champion Andy Murray der zweite Tennis-Superstar, der in diesem Jahr zum ersten Mal beim ATP-Rasen-Highlight auf der Anlage des TC Weissenhof aufschlagen wird. Der Deutsche Jan-Lennard Struff erhält ebenfalls eine Wildcard für das Hauptfeld.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 09:20 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Stefanos Tsitsipas

Als Nummer vier der aktuellen Weltrangliste führt Tsitsipas damit die vorläufige Setzliste am Weissenhof vor dem Italiener Matteo Berrettini (ATP-10), dem Polen Hubert Hurkacz (ATP-13) und dem Kanadier Denis Shapovalov (ATP-15) an. Der Gewinner von acht ATP-Turnieren (darunter die ATP Finals 2019 in London sowie das Masters-1000-Turnier 2021 und 2022 in Monte Carlo) hat in seiner jungen Karriere schon für einige Rekorde gesorgt.

Mit dem Einzug in das vorjährige Endspiel der French Open in Paris war Tsitsipas der erste Grieche, der das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreichte. Er war 2021 in Roland Garros mit 22 Jahren zudem der jüngste Akteur in einem Endspiel bei den vier Majors seit Andy Murray 2010 bei den Australian Open in Melbourne. Und Tsitsipas war noch keine 21 Jahre alt, als er bereits Siege über Novak Djokovic (2018 in Toronto), Roger Federer (2019 bei den Australian Open) und Rafael Nadal (2019 in Madrid) gefeiert hatte. Tsitsipas wird auf dem Weissenhof auch im Doppel mit seinem Bruder Petros antreten.

Eine weitere Hauptfeld-Wildcard ging an Jan-Lennard Struff, womit zusammen mit Daniel Altmaier und Oscar Otte vorerst drei deutsche Tennis-Asse in dem am Montag startenden Hauptfeld stehen. Sieben weitere Deutsche versuchen über die Qualifikation, sich einen der noch vier zu vergebenden Hauptfeld-Startplätze zu sichern.

ServusTV überträgt live aus Stuttgart - mit Kas und Haas

TV-Zuschauer sind in der Stuttgart-Woche bei ServusTV Deutschland bestens aufgehoben: ServusTV überträgt alle Centre-Court-Matcheslive und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On. Christopher Kas kommentiert, als Experte ist Tommy Haas am Start!