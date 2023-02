Stefanos Tsitsipas wieder Single

Stefanos Tsitsipas gab in einem Interview mit einem niederländischen Fernsehsender bekannt, dass er nicht mehr mit seiner Freundin Theodora Petalas zusammen ist. Die beiden waren seit 2019 ein Paar.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 16:36 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und seine Freundin sind nicht mehr zusammen.

Tsitsipas hatte die junge Frau durch Familie und Freunde in New York kennengelernt und ein Jahr gebraucht, um sie anzusprechen und nach einem Date zu fragen. In einem Interview in vor zwei Jahren sagte er: „Ich habe sie sehr gemocht, aber ich war schüchtern und habe meine Gefühle nicht ausgedrückt.“

Petalas wurde in Griechenland als Tochter einer deutschen Mutter und eines griechischen Vaters geboren. Sie wohnt gerade in London und arbeitet als Junior-Strategin in einer Branding und Marketing-Agentur. Zuvor hatte sie in New York an der New York University studiert und das Studium nach einem Bachelor of Arts mit einem Master of Science, spezialisiert auf den Bereich Projekt-Management und Technologie, abgeschlossen.

Tsitsipas ohne feste Freundin

Nun hatte Stefanos Tsitsipas in einem Interview mit einer niederländischen Fernsehsendung vor dem Start des Tennis-Turniers in Rotterdam zugegeben, nicht mehr mit seiner langjährigen Freundin zusammen zu sein. „Bist du noch immer mit Theodora zusammen?“, fragte der Interviewer. „Leider nicht. [..] Wir haben aber immer noch Kontakt. Sie ist ein toller Mensch.“, antwortete der Top-Spieler daraufhin. Fans des Griechen hatten aufgrund einiger Tweets des Teilzeit-Philosophen schon über eine mögliche Trennung spekuliert. Aber ob nun Single oder nicht, wir wünschen Tsitsipas alles Gute in Rotterdam, wo er in der ersten Runde auf den Finnen Emil Ruusuvuori treffen wird.

