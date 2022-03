Steffi Graf übernimmt Schirmherrschaft beim WTA-Turnier in Berlin

Steffi Graf, hat in ihrer aktiven Karriere so ziemlich alles erreicht, was man sich vorstellen kann. 22 Grand-Slam-Siege, ganze 377 Wochen an Position 1 der Weltrangliste, dazu gelang ihr der Golden Slam. Beim Turnier in Berlin hat sie neunmal triumphiert. Genau dort wird sie in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernehmen. Das Turnier findet vom 11. bis zum 19. Juni statt. Im Rahmen dieser Meldung wurde Steffi Graf zu dieser Entscheidung interviewt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 07:21 Uhr

Neunmal erfolgreich in Berlin – jetzt Schirmherrin: Steffi Graf

Zu Beginn des Interviews geht es natürlich auch um die Frage, warum Steffi Graf sich zu diesem Schritt entschlossen habe, da sie ansonsten eher wenig in der Öffentlichkeit stehe. Graf dazu: „Ich denke oft an die vielen schöne Momente zurück, die ich In Berlin erleben durfte. Das Turnier verdient Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich weiß, wie leidenschaftlich Barbara Rittner, in ihren Rollen als Turnierdirektorin und Head of Women’s Tennis im Deutschen Tennis Bund, seit vielen Jahren dafür arbeitet, Tennis in Deutschland besser zu positionieren. Dafür braucht Deutschland top Turniere. Hier in Berlin engagieren sich viele Mitarbeiter und Freiwillige vor Ort, um das zu ermöglichen. Mit der Umstellung auf Rasen und damit als Vorbereitungsturnier von Wimbledon entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Die Anlage liegt wunderschön, und das Turnier wird allen viel Freude bereiten.“

Graf tritt in berühmte Fußstapfen – im letzten Jahr hatte Angela Merkel die Schirmherrschaft übernommen, was Graf natürlich ehrt. Auf die Frage, wie viel sie aus Amerika – denn dort lebt sie zusammen mit Andre Agassi und ihren Kindern – vom deutschen Tennis mitbekomme, gesteht Graf, dass sie das Frauentennis eher aus der Ferne verfolge. Ihr Hauptaugenmerk liege auf ihrer Stiftung „Children for tomorrow“, mit der sie seit 1998 benachteiligten Kindern in aller Welt hilft.

