Stretchen wie Novak: Die Djokovic-Challenge für zu Hause

Im Nachklapp seines Interviews für die US-Sendung 60 Minutes hat Novak Djokovic eine Challenge für seine Fans ausgerufen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 22:15 Uhr

Eins vorweg: Das Interview des US-Tennisjournalisten Jon Wertheim mit Superstar Novak Djokovic für 60 Minutes sollte man sich zwingend anschauen.

Djokovic spricht hierin (in netto nur 13:27 Minuten) über seine mentale Stärke (Gegner beobachten beim Seitenwechsel!), wie man auch als schlechterer Spieler gewinnt (Wimbledonfinale 2019), Einschüchterungen von Rafael Nadal (in der Umkleidekabine in Paris), teils mangelnde Impulskontrolle (und wie man schnell wieder in die Spur findet), politische Ambitionen (offiziell hat er keine) und seinen Ehrgeiz, nach dem verlorenen Wimbledonfinale alles zu gewinnen, was geht (mit Erfolg: Siege in Cincinnati, bei den US Open, Masters Paris, ATP Finals Turin)...

Novak Djokovic gibt den Gumby

Einen bildhaften Einblick gibt's aber auch, und dabei einen in Djokovics Dehnbarkeit. Und genau die hat dem Djoker einige Aufmerksamkeit eingebracht. So viel sogar, dass er eine Challenge zum Mitmachen auf X (vormals Twitter) ausgab.

Als eine "Challenge für die Mutigen" gab Djokovic die Übung aus, und nach einem Selbstversuch sei gesagt: So viel Mut gehört nicht dazu - allerdings haben es die Hände des Schreibers dieser Zeilen auch nicht nur annähernd in die Nähe des Bodens geschafft.

Kinder, sind die beweglich!

Andere allerdings schon, denn Djokovics Challenge hat den Ehrgeiz seiner Follower geweckt, und vor allem die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich hierbei als wahre Könner erwiesen.

Daria Saville ist gut dabei!

Aber auch im Tennisbereich ist die Challenge angekommen und hat Nachahmer gefunden - wie Kollegin Daria Saville...

https://www.instagram.com/reel/C040jLwyZeC

Und wie sieht's bei euch aus? Wir warnen allerdings ausdrücklich: Zu viel Ehrgeiz könnte hierbei auch schädlich sein.