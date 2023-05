Struff schlägt auf Rasen in Stuttgart auf

Jan-Lennard Struff hat mit seinem Erfolgslauf bis in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid für Schlagzeilen gesorgt! In Kürze ist der Warsteiner auch in Deutschland wieder live zu sehen. Struff wird von 10. bis 18. Juni beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof aufschlagen!

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.05.2023, 12:30 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer Jan-Lennard Struff schlägt 2023 beim Rasenturnier in Stuttgart auf.

Jan-Lennard Struff war in Madrid als Lucky Loser in das Hauptfeld gekommen. Der Vorstoß des Deutschen bis in das Endspiel war dann aber alles andere als glücklich, sondern vielmehr seiner druckvollen und angriffslustigen Spielweise zu verdanken. Struff feierte auf dem Weg in das Finale nicht weniger als fünf Dreisatz-Erfolge, u.a. im Viertelfinale gegen den griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas.

Auch im Endspiel lieferte Struff dem Spanier Carlos Alcaraz einen offenen Schlagabtausch, in dem der Lokalmatador über drei Sätze gehen musste, um das bessere Ende für sich zu haben. Mit dem Finaleinzug in Madrid hat sich der 33-jährige Struff in der Weltrangliste auf Platz 28 katapultiert – so weit vorne war er im ATP-Ranking in seiner bisherigen Karriere noch nie. Bei seiner aktuellen Hochform ist es gut möglich, dass Struff sogar als deutsche Nummer eins zu den mit 795.730 Euro dotierten BOSS OPEN kommt.

Struff hat gute Erinnerungen an Stuttgart, hat er doch 2019 das Halbfinale auf dem Weissenhof erreicht. „Ich freue mich auf das Turnier in Stuttgart, der Wechsel auf Rasen vor einigen Jahren war super für das Event. Ich fühle mich am Weissenhof sehr wohl und freue mich, vor deutschem Publikum aufzuschlagen“, betont Struff, dessen Aufwärtstrend sich bereits mit dem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo abgezeichnet hat.

„Jan-Lennard Struff hat sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid überragende Leistungen gezeigt. Die Turnier in Stuttgart war in den vergangenen Jahren fester Bestandteil seines Turnierkalenders. Wir freuen uns, dass er auch in diesem Jahr wieder nach Stuttgart kommen wird. Er präsentiert sich derzeit in bestechender Form, daher bin ich mir sicher, dass auch auf dem Weissenhof mit ihm zu rechnen sein wird“, sagt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Neben Struff haben auch der italienische Titelverteidiger Matteo Berrettini, die US-Amerikaner Taylor Fritz und Frances Tiafoe, der Australier Nick Kyrgios und der Kanadier Denis Shapovalov bereits für die diesjährige Ausgabe gemeldet.