Svitolina: "Fast so als wäre man gezwungen mehr zu spielen"

Nach ihrem gestrigen Erst-Runden-Sieg bei den US-Open erklärte die ehemalige Weltranglistendritte Elina Svitolina, dass sie den Wunsch habe, weniger Turniere zu spielen, und wie das mit der Trennung von ihrem Coach Raemon Sluiter zusammenhängt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.08.2024, 15:35 Uhr

Das war eine große Überraschung, als Elina Svitolina letzten Monat die Trennung von ihrem Coach Raemon Sluiter bekanntgab. Unter Sluiter kehrte die Ukrainerin nach ihrer Schwangerschaft wieder in die Top-20 zurück und wurde 2023 als beste WTA-Comeback-Spielerin ausgezeichnet- und das zu Recht. Die 29-jährige 17-fache WTA-Tour-Titelträgerin legte eine fantastische Saison hin, zog sowohl in Wimbledon als auch in Roland Garros ins Halbfinale ein und nahm bei dem Rasen-Grand-Slam die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus dem Turnier.

Umso überraschender war die Trennung von ihrem Coach aus den Niederlanden, der letztes Jahr im Finale um den Titel “Coach des Jahres” stand. Jetzt fand Switolina weitere Worte der Erklärung, warum es zu einer Trennung kam. Gestern sagte die ehemalige Weltranglistendritte den Reportern der US-Open, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, sondern aufgrund ihrer eigenen Zukunftspläne aufgelöst wurde. Denn Svitolina würde gerne weniger spielen und sich mehr auf ihre Fitness und ihren Körper konzentrieren. “Wir hatten einen guten Lauf zusammen. Er ist ein sehr netter Mensch, ein guter Trainer. Es war eine gemeinsame Entscheidung”, sagte die Ukrainerin nach ihrem gewonnen Erst-Runden-Match.

Svitolina: "Wenn das Ranking nicht so wichtig wäre, würde ich weniger spielen"

Svitolina würde sich wünschen weniger zu spielen, um ihren Körper zu schonen- die Ukrainerin litt immer wieder an Rückenbeschwerden- und um mehr Zeit mit ihrer Tochter Skai verbringen zu können. "Es gibt so viele Turniere während der Saison und man muss einige Entscheidungen treffen. Manchmal ist es fast so, als wäre man gezwungen mehr zu spielen, weil mehr Leute mehr Punkte haben und am Ende des Jahres geht es immer darum, hier und da zusätzliche Punkte für die Jahresendrangliste zu holen. Es ist nicht leicht" sagte die dreifache Grand-Slam Halbfinalistin. "Ja, ich würde weniger spielen, wenn das Ranking nicht so wichtig wäre. Dann würde ich nur an den Turnieren teilnehmen, die ich auch wirklich mag. Ich bin seit so vielen Jahren auf der Tour, also weiß ich, wie und wo ich gerne spiele und ich habe Erfahrung mit der Planung. Mit dem Wunsch nach weniger Matches steht die 28. der Weltrangliste keineswegs alleine, bereits Iga Swiatek beschwerte sich über den immer volleren WTA-Tour-Turnierkalender.