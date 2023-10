Tamara Korpatsch tritt ins Rampenlicht

Tamara Korpatsch gewinnt in Cluj-Napoca ihr erstes WTA-Turnier. Deutschlands neue Nummer zwei tritt damit endlich aus dem Schatten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.10.2023, 14:21 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tamara Korpatsch in Wimbledon 2023

Am Ziel ihrer Träume kam Tamara Korpatsch aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Stolz wuchtete die 28-Jährige in Cluj-Napoca ihren Goldpokal in die Luft und drückte ihm dann einen dicken Kuss auf. "Das bedeutet mir viel. Es ist mein erster WTA-Titel, und ich bin so glücklich darüber", sagte Korpatsch auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere - und am Ende eines steinigen Weges.

Nach dem 6:3, 6:4-Finalsieg über die rumänische Lokalmatadorin Elena Ruse waren die Gedanken der Hamburgerin bei ihren engsten Vertrauten. "Danke an meinen Vater, der jeden Tag mit mir trainiert. Und an meine Mutter, die mich immer unterstützt", sagte Korpatsch nach ihrem ersten Tour-Finale überhaupt: "Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde."

Teamchef Rainer Schüttler gratuliert

Ihre Eltern haben Korpatsch in der Tat den Weg nach oben geebnet, unter schwierigen finanziellen Bedingungen. Denn in den Genuss einer Förderung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kam die Rechtshänderin in jungen Jahren nie - trotz ihres augenscheinlichen Talents, das sie mit solidem, konstanten Tennis seit Jahren unter Beweis stellt.

Und auch in der jüngeren Vergangenheit, auch als gestandene Profispielerin in den besten Jahren, flog die laufstarke Hamburgerin oftmals unter dem Radar. Auch bei der Endrunde des Billie Jean King Cup in Sevilla (7. bis 12. November), wo Deutschland um den Titel kämpft, ist Korpatsch kein Teil des fünfköpfigen Aufgebots von Teamchef Rainer Schüttler.

"Glückwunsch an Tamara. Das ist ein Riesenschritt für sie, aber mein Team für Sevilla steht", sagte Schüttler dem SID am Montag: "Das sind die fünf Spielerinnen, die sich über das Jahr gemeinsam qualifiziert haben und die es verdienen, in Sevilla dabei zu sein."