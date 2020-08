Tatiana Golovin erwartet ihr drittes Kind - was wird aus ihrem Comeback?

Tatjana Golovin ist wieder schwanger, die ehemalige Weltranglisten-Zwölfte erwartet ihr drittes Kind. Ob damit ihr Tennis-Comeback vorbei ist?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2020, 16:22 Uhr

Tatjana Golovin ist wieder schwanger.

Die 32-Jährige postete am Wochenende ein Foto mit ihren beiden Kids - und von sich mit Babybauch. "In einem sehr komplizierten Jahr 2020 gibt es wundervolle Neuigkeiten für unsere Familie - Baby #3", schrieb sie auf Twitter.

Golovins Tochter Anastasia war 2015 auf die Welt gekommen, Sohn Constantin in 2017. Vater ist Hugo Bonneval.

Fraglich ist, ob Golovin ihre Karriere nach der Geburt fortsetzen wird, auch aus gesundheitlichen Gründen. Sie war mit nur 20 Jahren zurückgetreten, zunächst wegen Rückenproblemen, später wurde die Diagnose Morbus Bechterew gestellt, eine chronisch entzündliche rheumatische Erkrankung. Ende des vorigen Jahres hatte sie überraschend ihr Comeback verkündet.

Golovin: Lange mit dem erzwungenen Karriereende gehadert

An die Zeit nach ihrem Zwangs-Rücktritt erinnerte sie sich kürzlich in einem Gespräch mit dem britischen Guardian. "Ich hatte Freunde, die gerade mit der Schule fertig waren. Sie meinten: Jetzt reisen wir um die Welt!" Sie habe gedacht: "Das habe ich ja schon getan."

Golovin, eines der größten Tennis-Talente seinerzeit, widmete sich im Anschluss der Arbeit als Moderatorin. Der Gedanke an ihr abruptes Ende als Spielerin habe sie jedoch nie losgelassen. Zunächst habe sie die ganze Sache verdrängt - und daher Probleme gehabt, sich an ihre Karriere zu erinnern. "Es ist noch solch ein Trauma in meinem Leben: an diesem Punkt in meiner Karriere aufhören zu müssen, und auf diese Art."

Ende 2019 also das Comeback, gefolgt von Bauchmuskelproblemen und einer gebrochenen Rippe. Anfang 2020 kamen Probleme mit dem Ellenbogen hinzu. Ob eine erneuter Rückkehr möglich ist? Vor Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft wollte sich Golovin nicht festlegen, spekulierte auch mit einem Einstieg im Doppel. Und warum nicht? Dass sie im "Duo" kann, bewies sie nicht zuletzt 2004, mit dem Mixed-Sieg bei den French Open mit Richard Gasquet.