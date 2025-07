Tatjana Maria in Wimbledon: "Sobald ich auf Rasen bin, sind die Zweifel weg"

Ex-Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria kommt mit Rückenwind nach Wimbledon - dank ihres Turniersiegs in Queen's vor zwei Wochen. Kann sie auch in 2025 einen Lauf in Wimbly hinlegen?

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 01.07.2025, 12:17 Uhr

Der Radio-Nachrichtensender des Vertrauens schwang große Worte vor zwei Wochen. “In Wimbledon gilt Maria als Geheimfavoritin”, schloss man die Meldung, dass die 37-Jährige gerade das Turnier in Queen's gewonnen hatte. Auch wenn man selbst erst mal irritiert innehielt: Ja, warum denn nicht? Immerhin stand Tatjana Maria in 2022 im Halbfinale an der Church Road, rang dabei der späteren Finalistin Ons Jabeur einen Satz ab.

Und in Queen's? Schlug sie Karolina Muchova (French-Open-Finalistin 2023), Elena Rybakina (Wimbledonsiegerin 2022) und Madison Keys (Australian-Open-Siegerin 2025). “Mein Traum ist es auch, Wimbledon zu gewinnen, wie bei allen anderen”, stellte Maria auch in ihrer Presserunde zum Turnierauftakt klar.

Durch ihren Turniersieg in Queen's sei “die Aufmerksamkeit definitiv größer geworden”, berichtete Maria ebenso. “Aber ich versuche, nicht drüber nachzudenken und weiterzumachen wie zuvor. Aber es ist ein schönes Gefühl, es war ja ein riesen Erfolg.” Einer mit Geschichte, wie sie verwies: Das Turnier in London fand erstmals nach 52 Jahren wieder für die Frauen statt. Die letzte Auflage, 1973, hatte Olga Morozova gewonnen, ein Jahr zuvor Allzeitgröße Chris Evert. Bei den Herren waren von Rod Laver über John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Rafael Nadal und zuletzt Carlos Alcaraz alle großen Namen dabei.

Tatjana Maria: Niederlagenserie mit Einschränkung

Überraschend bei Marias Erfolg: Zuvor hatte sie neun Tourmatches am Stück verloren. Allerdings gilt diese Serie nur mit Einschränkung. “Ich habe zwischendurch auch Bundesliga gespielt und dort meine Matches gewonnen. Daher hat sich das gar nicht angefühlt, wie es alle gesagt haben”, erklärte sie. Aber ohnehin, der Sand: Vergangenheit. “Sobald ich auf Rasen gekommen bin, war für mich klar: Es geht bei null los. Und ich wusste, dass ich mit meinem Spiel anderen mehr weh tun kann. Daher war das nicht in meinem Kopf. Sobald ich auf Rasen bin, sind die Zweifel weg.”

Maria, die Slice-Königin, “weiß, dass ich mit meinem Spiel weit kommen könnte. Aber es ist ein neues Turnier, es geht bei null los.” Konkret gegen Katie Volynets. Zwei Mal haben beide bisher gegeneinander gespielt, eins zu eins steht es in der internen Bilanz, wie Maria referierte. Allerdings fand keiner der Partien auf Rasen statt. “Aber sie ist eine sehr gute Spielerin, die auch sehr gut auf den Beinen ist." Maria geht als Weltranglisten-45. als Favoritin ins Spiel gegen die Nummer 97 der Welt.

Familienprogramm für die Marias

Allerdings erst am Dienstag. Bis dahin steht neben Training natürlich die Familie im Vordergrund für die zweifache Mutter - die auch bei den Presseterminen von Ehemann Charles-Edouard und den Töchtern Charlotte und Cecilia begleitet wurde - Letztere sang zum Ende der Presserunde im engen Interview Room 2 leise ein Liedchen aus ihrem Buggy vor sich hin.

Ein Haus gemietet habe man ganz in der Nähe, verriet Maria, für die neben Tennis auch ein normales London-Programm auf dem Zettel steht. Man gehe auch in die Stadt, abends mal in ein Restaurant. Und: wie jedes Jahr in ein Musical, zwei Karten bekomme sie hierfür immer geschenkt. Und morgens: steht für Tochter Charlotte ebenfalls Tennistraining auf der To-do-Liste, nebenan, in der Halle des All England Clubs.

Charlotte, aktuell 11 Jahre alt, will es auch als Profi versuchen, und Mama Tatjana will sich bis mindestens dahin ebenfalls als Profispielerin verdingen. “Mein Traum ist es, solange zu spielen, dass wir ein Doppel zusammen spielen können", bekräftigte sie erneut.