Tatjana Maria und Ons Jabeur: Werbung mit der feinen Klinge

Tatjana Maria hat den Wimbledon-Finalinzug verpasst - gegen eine tolle Ons Jabeur. Die beiden haben gezeigt, wie schön Tennis sein kann.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 22:41 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria

Ons Jabeur und Tatjana Maria, es sind halt zwei Gute. Jabeur hatte gerade ihren Matchball verwandelt zum Finaleinzug, aber natürlich dachte sie auch an ihre Freundin Tatjana. Sie wollte sie noch kurz mit auf den Platz nehmen, das tat sie schließlich auch, Janeur zog sie einfach mit und deutete auf Maria nach dem Motto: "Steht auf Leute, applaudiert dieser Frau!"

Eine "wunderbare Person" sei Ons Jabeur, erklärte auch Maria im Anschluss an das Match, "ein Vorbild", wo sie herkomme, wie sie spiele, wie sich außerhalb des Platzes gebe. "Auch wenn sie jetzt die Nummer 2 der Welt ist, sie hat sich nie verändert." Und dass sie Maria am Ende noch mal mit auf den Court nahm - "total nett", weil es ja ihr Moment gewesen sei, ihr erstes Grand-Slam-Finale. "Dass sie das mit mir feiern wollte, ist wirklich außergewöhnlich."

Maria und Jabeur machen Werbung für die Schönheit des Tennis

Das Match der beiden, es war erneut große Werbung fürs Tennis - und eben für das "etwas andere" Tennis. Das mit der feinen Klinge statt der rohen Gewalt, mit viel Slice, mit vielen Stopps und Netzangriffen. Tennis mit Köpfchen. Was auch die Experten und Fans auf Tennis-Twitter sehr begeisterte. Auch ihr habe es gezeigt, dass sie es mit ihrer Art Tennis weit bringen könne, sagte Maria, genau das gebe ihr Mut und Hoffnung für die Zukunft.

Schön wäre es freilich, wenn das Spiel der beiden noch länger im Gedächtnis verweilen würde. Denn Tennis ist mehr als Gewalt und die Frage, wer schneller spielen kann ohne Fehler zu begehen; das sollte es zumindest sein. Die Varianz ist es, was dieses Spiel ausmacht, die Abwechslung. Ob das Tennis von Jabeur und Maria auch jüngere Spielerinnen und Spieler dazu inspiriert hat, vielleicht doch schon jetzt den Slice zu lernen, so richtig von Grund auf, und nicht erst später irgendwie? Jabeur ist hier vielleicht die perfekte Vorreiterin, weil sie trotzdem auch voll durchziehen kann, wenn sie will.

"We love you!"

Die Herzen der Fans auf Centre Court jedenfalls haben beide gewonnen. "We love you, Tatjana", brüllte im dritten Satz ein Zuschauer, die Liebesbekenntnisse für Jabeur fielen am Ende nicht weniger deutlich aus.

Es wäre schön, dieses Duell noch ein paar Mal auf großer Bühne zu erleben.