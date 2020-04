Tatjana Maria wird zum zweiten Mal Mutter

Tatjana Maria hat auf den sozialen Netzwerken bekanntgegeben, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Die aktuelle Nummer 93 der Welt plant jedoch, nach einer Babypause wieder auf die Tour zurückzukehren.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 04.04.2020, 12:02 Uhr

Vor sechs Jahren brachte Maria ihr erstes Kind, Tochter Charlotte, zur Welt. "In Monterrey haben wir uns dazu entschieden, eine Turnierpause einzulegen und etwas Zeit Zuhause mit der Familie zu verbringen. Weil Charlotte bekommt einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester", sagte die 32-Jährige.

"Wir freuen uns riesig. Es ist nur eine Pause, ich werde zurückkommen. Ich trainiere noch immer darauf hin, stärker zurpckzukommen. Ich hoffe, alle sind gesund und bleiben zu Hause."

Maria legte schon zwischen Juni 2014 und April 2014 eine Babypause ein. Im September 2009 stand Maria auf Platz 64, doch erst nach ihrer ersten Mutterkarenz erreichte sie ihren Bestwert. 2015 zog sie erstmals in die dritte Runde eines Grand Slams ein (Wimbledon), im November 2017 stand sie mit Platz 46 so hoch wie noch nie in der WTA-Rangliste.

Beim WTA-Turnier auf Mallorca gewann sie 2018 ihren ersten Karriere-Titel. Vier Mal in iherer Karriere schlug sie einen Top-10-Spielerin.