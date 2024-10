ATP-Finals: Taylor Fritz löst als fünfter Spieler das Ticket für Turin

Trotz seiner frühen Niederlage beim ATP-Masters-Turnier in Paris gegen den Briten Jack Draper schaffte der US-Amerikaner Taylor Fritz als fünfter Spieler die vorzeitige Qualifikation für die ATP-Finals in Turin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 18:07 Uhr

© Getty Images Trotz der frühen Niederlage beim Masters-Turnier in Paris steht Taylor Fritz als Teilnehmer an den ATP-Finals fest.

Der ein oder andere Zuschauer in der Accor Arena in Paris-Bercy musste bestimmt genauer hinsehen, um den zu seinem Match angekündigten Taylor Fritz eindeutig zu identifizieren. Mit komplett blondierten Haaren reiste der US-Amerikaner zum letzten Masters-Turnier des Jahres in die französische Hauptstadt, um sich nach der Absage seiner Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien wieder auf der Tour zurückzumelden.

Und zum Auftakt wartete mit Jack Draper ein Gegner, wie man ihn sich bei einem Turnier nicht unbedingt wünscht. Der britische Linkshänder ist aktuell „on fire“ und triumphierte vergangene Woche auf beeindruckende Art und Weise beim 500er-Event in der Wiener Stadthalle. Spielerisch konnte sich der 26-jährige Fritz wenig vorwerfen, dennoch musste er sich seinem 22-jährigen Gegner nach 2:23 Stunden sich mit 6:7 (6), 6:4, 4:6 geschlagen geben.

Dennoch durfte sich Fritz trotz der Enttäuschung über die Niederlage über die Belohnung der bislang stärkste Saison seiner Karriere freuen, die in Form der vorzeitigen Qualifikation für die ATP-Finals in Turin ausfiel. Neben den beiden ATP-Titeln in Delray Beach und Eastbourne überzeugte er auch auf Major-Ebene. Nach den beiden Viertelfinals in Melbourne und Paris begeisterte er in New York vor heimischem Publikum mit seinem erstmaligen Einzug ins Finale eines Grand-Slam-Turniers. Lediglich der Weltranglistenerste Yannick Sinner war noch eine Nummer zu groß.

Vor Fritz hatten sich bereits Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev das Ticket für das Finalturnier gesichert. Auch wenn der erste Überraschungseffekt mit dem neuen Hair-Style schon etwas verpufft scheint, darf mit dem Weltranglisten-6. in Turin bei der Vergabe des Siegespokals bei seiner zweiten Teilnahme absolut gerechnet werden.