Erste Bank Open: Taylor Fritz kommt doch nicht nach Wien

Mit Taylor Fritz kommt einer Favoriten nun doch nicht zu den Erste Bank Open 2024 in Wien, die am kommenden Montag mit den Spielen des Hauptfeldes beginnen.

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 12:33 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz wird in diesem Jahr in Wien fehlen

Das ist natürlich schade für die Tennisfans in Österreich: Aber Taylor Fritz, vor wenigen Wochen noch Finalist bei den US Open, wird in diesem Jahr bei den Erste Bank Open fehlen. Das wurde am heutigen Mittwoch bekannt. Damit fehlt einer der Topfavoriten auf den prestigeträchtigen Titel in der Wiener Stadthalle. Ebenfalls fehlen wird Sebastian Korda, der sich vor ein paar Tagen einer Operation am rechten Schlagarm unterziehen musste.

Damit kommt es in der Setzliste zu Veränderungen, die nach wie vor von Alexander Zverev vor Daniil Medvedev angeführt wird. Die Nummern drei und vier werden nun von Alex de Minaur und Grigor Dimitrov besetzt.

Neu unter den besten acht Spielern in Wien ist US-Open-Halbfinalist Jack Draper. Nachrücker ins Hauptfeld sind Marcus Giron und Gael Monfils.