Tennis boomt! In fünf Jahren weltweit um 25 Prozent zugelegt!

Der Tennissport wächst und wächst - diesen Befund hat der Internationale Tennisverband in einer Presseaussendung mit einer Studie unterlegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 07:05 Uhr

© Getty Images Egal, ob Rasen, Sand oder Hartplatz - Tennis boomt!

Die Konkurrenz wird größer - und der Tennissport legt dennoch zu? Das ist so überraschend wie erfreulich. Denn obwohl mit Padel (hauptsächlich in Europa und Südamerika) und Pickleball (in den USA) zwei Rückschlagsportarten neu auf dem Markt sind und großen Zuspruch genießen, hat sich die Anzahl der TennisspielerInnen in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent erhöht. Das gab die ITF in einer Aussendung bekannt.

„Der Bericht bestätigt, dass wir eine Sportart in guter Form sind, mit Millionen von Menschen weltweit, die von den gesundheitlichen und sozialen Vorteilen profitieren“, wird David Haggerty, Präsident der ITF, darin zitiert.

Insgesamt weist der „Global Tennis Report“ nun etwa 106 Millionen Menschen aus, die jährlich in irgendeiner Form Tennis spielen. Nur sieben Prozent der Aktiven sind Mitglieder in einem Tennisverein.

In absoluten Zahlen hat Asien 35,3 Millionen aktiven Tennis-Cracks die Nase vorne, aufgrund der hohen Ausgangsbasis ist die Steigerung seit 2020 mit etwas mehr als acht Prozent eher moderat. So richtig zugelegt hat Tennis in den USA. Im Vergleich zum Wert vor fünf Jahren haben 42,2 Prozent mehr Amerikaner zum Racket gegriffen. Absolut sind es laut der Studie nun 28,8 Millionen Menschen.

Europa liegt mit 29,3 Millionen knapp darüber. Aber auch hier gilt wie für Asien: Das Basislevel war auch 2020 schon vergleichsweise hoch. Die Steigerung von mehr als 15 Prozent ist dennoch beachtlich.