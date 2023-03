Tennis Hall of Fame: Patrick McEnroe wird neuer Präsident

Patrick McEnroe wird neuer Präsident der International Tennis Hall of Fame. Wir hätten da gleich mal einen Antrag …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 16:36 Uhr

Patrick McEnroe wird Präsident der International Tennis Hall of Fame

Ja, die International Tennis Hall of Fame ist im Grunde eine demokratische Privatveranstaltung. Zumindest, was den Einlass in die Ruhmeshalle betrifft. Es wäre also wohl zu viel verlangt vom frisch ernannten Präsidenten Patrick McEnroe, dass er eine mittlerweile schon hanebüchen anmutende Ungerechtigkeit höchst selbst aus dem Weg räumt: Nämlich den Umstand, dass Thomas Muster bislang nicht in die Hall aufgenommen wurde.

Nun hat Muster weltweit wahrscheinlich keine allzu große Lobby mehr, aber neben den Erfolgen auf der ATP-Tour und den herausragenden Leistungen im Davis Cup sollte sich da schon ein Platz finden lassen.

Patrick McEnroe auch Co-Captain im Laver Cup

Andererseits: Lassen wir Patrick McEnroe doch erst einmal ankommen. Denn erst seit dem Donnerstag ist es offiziell, dass der jüngere Bruder von Legende John McEnroe den Posten des Präsidenten in Newport bekleiden wird. Johnny Mac hat eben dort natürlich längst seinen Schrein erhalten.

Die McEnroes laufen sich übrigens immer noch ziemlich oft über den Weg. Beide kommentieren für ESPN die Grand-Slam-Turniere, im besten Fall sogar gemeinsam. Und beim Laver Cup hat Captain John Patrick zum Co-Skipper gemacht.