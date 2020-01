Tennis trotz Feuer: Zverev und Co. spielen den ATP Cup

Die anhaltenden schweren Buschfeuer im Einzugsbereich der australischen Metropole Sydney haben womöglich Auswirkungen auf den erstmals ausgetragenen ATP Cup der Tennisprofis. Deutschland tritt mit seinem Spitzenspieler Alexander Zverev in Brisbane an.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 13:08 Uhr

© Getty Images Der Blick von Alexander Zverev geht nach oben

Tom Larner weiß genau, dass die verheerenden Buschbrände in seiner australischen Heimat den Sport längst zur Nebensache gemacht haben. "Wir haben ausreichend medizinisches Personal auf der Anlage", sagte der Turnierdirektor des erstmals ausgetragenen ATP Cups: "Unsere Ärzte und Sanitäter werden dafür sorgen, dass es für Spieler, Zuschauer, Ballkinder und unsere Mitarbeiter sicher ist, draußen zu sein."

Die Organisatoren sind vor allem besorgt über die Rauchentwicklung und die daraus resultierende Luftverschmutzung. Bei widrigen Bedingungen, sagte Larner der Zeitung The Australian, müssten deshalb Spielabbrüche und Verschiebungen durchaus in Erwägung gezogen werden.

Sydney ist neben dem westaustralischen Perth und dem weiter nördlich im Bundesstaat Queensland gelegenen Brisbane einer der drei Austragungsorte für den ATP Cup, an dem ab dem 3. Januar 24 Nationalmannschaften teilnehmen. Deutschland mit Alexander Zverev bestreitet seine Vorrundenspiele in Brisbane, das von den Buschbränden und dem aus ihnen entstehenden Rauch nicht beeinträchtigt ist. Die Finalrunde findet ab dem 9. Januar in Sydney statt.

Nadal postet Selfie mit Koala

"Wir würden die Spiele unterbrechen und sie später am Tag fortsetzen", sagte Larner zur drohenden Beeinträchtigung der Matches in Sydney. Man werde "das herannahende Wetter, Wind und Regen in Betracht ziehen, die Entscheidungen treffen dann unsere medizinischen Experten auf der Anlage". Die für 50 Millionen australische Dollar (37 Millionen Euro) renovierte Ken-Rosewall-Arena ist zwar überdacht, allerdings zwischen Tribünen und Dach nicht geschlossen.

Der bulgarische Mannschaftskapitän Grigor Dimitrov zeigte sich unbeeindruckt von den möglichen Beeinträchtigungen an seinem Spielort Sydney. "Es ist, wie es ist. Du kannst diese Dinge nicht kontrollieren. Als Profi bist du hier, um zu spielen, und es ist offensichtlich das Wichtigste, sich darauf zu konzentrieren", sagte er bei der Präsentation des ATP-Cup-Pokals in Sydney. Rafael Nadal postete sogar fröhlich grinsend ein Selfie mit einem der von der Feuer-Katastrophe schwer bedrohten Koalas.

Der Rauch von rund 100 Buschfeuern im Bundesstaat New South Wales hat bereits zur Absage von zwei Sportereignissen in Australien geführt. Am 21. Dezember fiel in der Hauptstadt Canberra das Cricket-Spiel zwischen den Sydney Thunder und den Adelaide Strikers aus, nachdem sich dichter Rauch über das Stadion gelegt hatte. Am 10. Dezember war die "Big Boat Challenge", die "Aufwärm"-Veranstaltung für die Segelregatta Sydney-Hobart, aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Federer, Nishikori, Murray fehlen

Mittlerweile müssen auch die Organisatoren der Australian Open in Melbourne (ab 20. Januar) Einflüsse durch die Buschfeuer in Erwägung ziehen. Am Montag rief die Feuerwehr nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP rund 100.000 Bewohner von fünf Vororten der zweitgrößten Stadt des Landes auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Ungeachtet dessen bereiten sich die Topstars des ATP Cups wie gewohnt auf den ersten sportlichen Höhepunkt des Jahres vor. Am Tag vor Silvester landeten Novak Djokovic und Rafael Nadal in Australien, nicht dabei sind Roger Federer, Andy Murray und Japans Nummer eins Kei Nishikori. Für Deutschland mit Team-Kapitän Boris Becker spielen Zverev, Jan-Lennard Struff und das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies. Das Format des ATP Cups entspricht dem des World Team Cups, der zwischen 1978 und 2012 ununterbrochen im Düsseldorfer Rochusclub stattfand.