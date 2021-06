tennisnet-Podast: Bringt das Hawkeye den Nachwuchs um?

Was bringt das automatische Hawkeye? Sollte man auch auf Sand auf die Technik zurückgreifen? Und: Lohnt es sich, eine Karriere als Tennis-Schiedsrichter anzustreben? Norbert Peick, legendärer Oberschiedsrichter, gibt im in der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" Auskunft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 09:21 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Die Einführung des automatischen Hawkeyes war auch der Corona-Pandemie geschuldet. Was aber bedeutet dies für den Schiedsrichter-Nachwuchs? Welche Perspektiven haben junge Aspiranten auf einen Platz auf dem Hochstuhl in Wimbledon? Norbert Peick, seit vielen Jahren ein Institution im internationalen Schiedsrichterwesen, beantwortet die dringendsten Fragen.

