tennisnet-Podcast: Alexander Peya - "Nur Zverev kann Djokovic schlagen"

Alexander Peya ist als Coach von Ricardas Berankis bei den US Open 2021 im Einsatz. Der österreichische Doppel-Spezialist zieht in "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" ein erstes Fazit des letzten Majors des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 13:33 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wer kann Novak Djokovic in New York stoppen? Wie stark muss die Mentalität der Spitzenspieler für Fünf-Satz-Matches sein? Und: Was macht das weltbeste Doppel mit Nikola Mektic und Mate Pavic so stark? Alexander Peya, Doppel-Ass in der Reha-Phase und als Coach von Ricardas Berankis in New York City, mit den Antworten auf diese Fragen.

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.